Lushaku-Sadriu për Kurtin: Po prodhon kriza për të qeverisur pa mbikëqyrje
Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, ka kritikuar deklaratat e kryeministrit Albin Kurti lidhur me mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja, duke i cilësuar ato si tregues të një tendence për krizë politike dhe kontroll institucional.
Ajo para seancës tha se Kurti është kryeministër dëshiron të prodhojë më shumë kriza për të qeverisur i pambikëqyrur.
“Krejt kjo dinamikë e shpjegon që ne jemi duke shkuar në zgjedhje, por jemi duke shkuar në zgjedhje sepse partia më e madhe nuk po prodhon një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Është partia më e madhe që ka numrin më të madh të deputetëve dhe që në bazë të kushtetutës i takon përgjegjësia më e madhe për ta zgjedhur presidentin. Dhe vërtet është fatkeqësi; një është për shkak se është tepër fatkeqësi kur qytetarët e shohin si potencial për të qeverisur, ia besojnë dikujt me një masë aq të madhe, dhe në anën tjetër nuk kemi as qeverisje të mirë e as zgjidhje të problemeve kyçe. Por në zëvendësim të kësaj, Vetëvendosje po na jep një krizë të re politike ku qytetarët do të lihen të vetëm, e ai do të qeverisë kryeministri do të qeverisë i pambikëqyrur. Domethënë tipike për një sistem autoritar ku një kryeministër dëshiron të prodhojë më shumë kriza për të qeverisur i pambikëqyrur. Dhe vërtet kjo është shqetësuese”, tha ajo.
Ajo theksoi se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të reja për shkak të mungesës së një zgjidhjeje për zgjedhjen e presidentit, për çka fajësoi partinë më të madhe në vend. Sipas saj, përgjegjësia për këtë proces bie mbi shumicën parlamentare, e cila, sipas Kushtetutës, ka barrën kryesore për zgjedhjen e kreut të shtetit, raporton kp.
