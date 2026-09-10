Lojtarët e NHL provojnë shpejtësinë në simulator bashkë me shoferin e NASCAR
Në Las Vegas, gjatë turneut mediatik të NHL/NHLPA për lojtarët e Amerikës së Veriut, disa eprovuan aftësitë e tyre në një simulator garash që riprodhon pistën Daytona International Speedway. Një pjesë e lojtarëve hipën në Sim Coaches racing simulator për të përjetuar garën në kushte virtuale; shoferi i NASCAR, Noah Gragson, përdori doreza hokeji për të barazuar kushtet dhe për të ndihmuar lojtarët me këshilla drejtimi.
Siç raporton nhl, në një garë me 11 rrota Zach Werenski përplasi makinën në xhiron e tetë dhe përfundoi në vendin e 39-të nga 40 pjesëmarrës. Matt Coronato qëndroi i gjithë kohës me gazin e shtypur dhe kreu garën në vendin e 37-të, ndërsa Matty Beniers ishte i dhjeti dhe u godit muri teksa po luftonte për vendet e para. Para se të vinte Gragson, Jake Guentzel, Tage Thompson dhe Jaccob Slavin kishin zënë vendet e para në garat e tyre me 11 xhiro, ndërsa Brady Tkachuk regjistroi kohën më të mirë të një rrote ditën e martë (48.1 sekonda) por doli nga gara pasi rrotulloi makinën. Gragson pati kohën më të mirë të ditës me 47.9 sekonda dhe tha se mund të shkojë nën 46 sekonda; ai gjithashtu deklaroi se ka 13 fitore në NASCAR O’Reilly Auto Parts Series dhe ende nuk ka fitore në nivelin Cup.
Zyrtarët e ligës përmendën se iniciativa është pjesë e përpjekjeve për të zgjeruar dukshmërinë dhe angazhimin rreth sportit përmes bashkëpunimeve me entitete të tjera të mëdha sportive. Zëvendëskomisioneri i NHL, Bill Daly, theksoi se ligat po kërkojnë mënyra të reja dhe të veçanta për të zgjatur shtrirjen dhe për të kryqëzuar promovimin e sporteve; së fundmi NHL njoftoi edhe një partneritet me FC Bayern Munich për të zhvilluar hokejin në Gjermani dhe për të rritur praninë e markës Bayern në Amerikën e Veriut.
Lojtarët përmendën se këshillat e Gragson ndihmuan për përmirësimin e teknikës së tyre në simulator; Coronato tha se përmirësoi ngasjen ndërsa Beniers pranoi se “e humba në fund, por ai tha se i pëlqeu si e vozita”. Werenski komentoi se përvoja ishte e fortë dhe e shpejtë, ndërsa Gragson vuri në pah se loja e hokejit dhe garat kërkojnë të njëjtën gjendje të përqendruar mendore dhe konkurrencë të lartë.
Sipas nhl, përvoja me simulatorin nxori në pah konkurrencën e lojtarëve dhe interesin për bashkëpunime ndër-sportive që mund t’i japin më shumë ekspozim dhe angazhim sportit të hokejit.
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