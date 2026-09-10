Barry Melrose, trajner i NHL dhe analist i njohur i hokejit, vdes në moshën 70-vjeçare
Barry Melrose, i njohur si trajner dhe analist i hokejit, ndërroi jetë të mërkurën në moshën 70 vjeçare. Ai ishte i njohur për stilin e tij të veçantë, karrierën e gjatë në sport dhe si figurë e njohur televizive.
Siç raporton nhl, Melrose bëri kalimin e suksesshëm nga stoli i NHL drejt televizionit, ku u bë analist fitues i Emmy për ESPN. Ai u pensionua nga ESPN në 2023 pas diagnostikimit me sëmundjen e Parkinsonit; në njoftimin e tërheqjes ai tha se pas më shumë se 50 vjetësh të kushtuara lojës, stërvitjes dhe analizës, po përqendrohej te shëndeti dhe familja, përfshirë bashkëshorten Cindy.
I lindur më 15 korrik 1956 në Kelvington, Saskatchewan, Melrose u zgjedh nga Montreal Canadiens në raundin e dytë të draftit të 1976 (nr. 36). Debutimin në NHL e bëri më 10 tetor 1979 me Winnipeg Jets, ku mori edhe një asist në ndeshjen kundër Pittsburgh Penguins. Si mbrojtës ai luajti rreth 300 ndeshje në NHL, duke mbajtur radhazi fanellat e Jets, Toronto Maple Leafs dhe Detroit Red Wings, me ndeshjen e fundit më 1 shkurt 1986.
Si trajner, karriera e tij nisi në sezonin 1987-88 me Medicine Hat në Western Hockey League, më pas mori drejtimin e Adirondack në AHL dhe fitoi Calder Cupin në sezonin 1991-92. Në 1992-93 ai udhëhoqi Los Angeles Kings drejt finales së Stanley Cup, përpara se të kthehej në televizion ku kaloi dekada si analist. Kolegët dhe figura të sportit, përfshirë komisionerin Gary Bettman dhe lojtarë si Wayne Gretzky, e përshkruan atë si një personalitet influent që kontribuoi shumë në popullarizimin e hokejit në publik.
Lajmin e ndeshjes e konfirmoi nhl, dhe në reagimet e shumta u theksua përkushtimi i tij ndaj familjes—bashkëshortes Cindy dhe djemve Tyrell e Adrien—si dhe ndikimi i tij si trajner dhe analist gjatë dekadave. Ngushëllimet shtrihen për familjen, kolegët dhe tifozët që ruajnë kujtimin e tij në botën e hokejit.
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