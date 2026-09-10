Kreider do t’i mbyllet kontrata me Ducks dhe pritet të bëhet agjent i lirë
Anaheim Ducks vendosën të vënë Chris Kreider në waivers të pakushtëzuar me qëllim mbylljen e kontratës së tij. 35-vjeçari u vendos në listë këtë të mërkurë; nëse asnjë skuadër nuk e kërkon, ai do të bëhet agjent i lirë i pakufizuar. Kontrata e tij bart një impakt prej 6.5 milionë dollarësh ndaj plafonit të pagave për këtë sezon.
Sipas nhl, Kreider ka ende një sezon të mbetur nga kontrata shtatëvjeçare me vlerë totale 45.5 milionë dollarë, të nënshkruar me New York Rangers më 24 shkurt 2020, me një vlerë mesatare vjetore prej 6.5 milionë dollarësh. Anaheim po kërkon të lirojë hapësirë nën plafonin e pagave për të regjistruar disa nga lojtarët e rinj; mes prioritetve është nënshkrimi i sulmuesit të kufizuar Cutter Gauthier, i cili udhëhoqi skuadrën me 41 gola dhe 69 pikë sezonin e kaluar. Skuadra gjithashtu barazoi ofertën me kusht për qendërsulmuesin Leo Carlsson dhe gjatë korrikut firmosi A.J. Greer dhe mbrojtësin Pavel Mintyukov.
Sezoni i fundit i Kreider me Ducks përfshiu 75 ndeshje të rregullta me 50 pikë (22 gola, 28 asistime) dhe shtatë pikë (2 gola, 5 asistime) në 12 ndeshje play-off. Ai u transferua te Anaheim pas një shkëmbimi me New York Rangers më 11 qershor 2025, në të cilin pjesë e paketës ishte perspektiva Carey Terrance dhe një zgjedhje në raundin e tretë të Draftit 2025. Në 14 sezone në NHL, Kreider ka regjistruar 632 pikë (348 gola, 284 asistime) në 958 ndeshje të rregullta dhe 83 pikë (50 gola, 33 asistime) në 135 ndeshje play-off.
Kreider ka shënuar të paktën 20 gola në 11 sezone, me maksimumin e karrierës prej 52 golash në sezonin 2021-22, një shifër që e vendos atë të barazuar me Adam Graves si i dyti më i mirë në një sezon për Rangers, pas 54 golave të Jaromir Jagr në 2005-06. Anaheim përfundoi sezonin 43-33-6 dhe u rendit e treta në Divisionin Pacific, duke kualifikuar për në play-off për herë të parë që nga 2017-18; ata mposhtën Edmonton Oilers në raundin e parë dhe më pas u eleminuan nga Vegas Golden Knights. Siç raporton nhl, vendimi për Kreider duket i lidhur ngushtë me nevojën e skuadrës për hapësirë nën plafonin e pagave.
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