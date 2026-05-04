Macron në Armeni, kërkon nga SHBA dhe Irani rihapje të koordinuar të Ngushticës së Hormuzit
Presidenti francez Emmanuel Macron u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që të punojnë së bashku për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në mënyrë të koordinuar, në mes të tensioneve të vazhdueshme në këtë korridor strategjik detar.
Duke folur në një takim të udhëheqësve evropianë në Armeni, Macron theksoi se një bashkëpunim mes dy vendeve është “e vetmja zgjidhje” për rikthimin e sigurisë dhe funksionimit normal të rrugës ujore.
Ai gjithashtu deklaroi se Franca nuk do të marrë pjesë në operacione ushtarake në një kuadër që e konsideron të paqartë. Megjithatë, Parisi, së bashku me Britaninë, ka udhëhequr përpjekjet për krijimin e një koalicioni ndërkombëtar që synon rihapjen e ngushticës pasi të garantohet paqja në rajon.
