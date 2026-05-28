Makina del nga rruga dhe përfundon në kanal, vdes shoferi
Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur mesditën e kësaj të enjteje, 28 maj, në rrugën e re drejt Darëzezës, në Fier.
Siç raporton gazetarja Anila Sefa, një automjet ka dalë nga rruga, dyshohet si pasojë e shpejtësisë mbi normat e lejuara, dhe ka përfunduar i përmbysur në kanalin anësor të rrugës, duke sjellë vdekjen e menjëhershme të drejtuesit.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe zjarrfikëses, të cilët po punojnë për nxjerrjen e trupit nga automjeti i shkatërruar totalisht, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti me pasoja fatale.
