Man. United gjen në Brazil zëvendësuesin e Casemiro-s, gati rikthimi i bujshëm në Premier League
Manchester United pritet të jetë shumë aktiv gjatë merkatos së verës, ku synon të bëjë shumë ndryshime në ekipin aktual. Një nga repartet që “Djajtë e Kuq” janë detyruar të ndërhyjnë është mesfusha, ku largimi i Casemiro-s do të lërë një boshllëk të madh.
Së fundmi, një emër i ri ka dalë në skenë për të zëvendësuar brazilianin. Sipas FogaoNet, Man. United ka piketuar Danilon, mesfushorin 25-vjeçar të Botafogo si zëvendësuesin ideal të Casemiro.
Danilo ka qenë më parë pjesë e Premier League për dy sezone te Nottingham Forest, por nuk është se la ndonjë gjurmë të madhe. Gjatë verës së kaluar, Danilo u rikthye në Brazil duke firmosur për 28 milionë euro me Botafogon, pasi më parë kishte qenë pjesë e Palmeiras, para se të transferohej te Nottingham Forest.
Danilo po kalon një sezon spektakolar, me nëntë gola dhe tre asiste në 21 paraqitje në vitin 2026, ku me siguri do të jetë edhe pjesë e Brazilit në Botëror. Botafogo ka bërë të ditur se do të linte të lirë mesfushorin vetëm për shifrën 40 milionë euro.
