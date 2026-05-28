Max Allegri trajneri i ri i Napolit. Zbulohet kontrata dhe detajet e tjera
Max Allegri nuk ka humbur shumë kohë pas shkarkimit nga Milan, pasi dështoi të kualifikohej në Champions League dhe ka gjetur ekipin e ri. Allegri do të jetë trajneri i ri i Napolit, duke pasuar Antonio Conte-n, i cili u largua me vullnet të lirë, edhe pse kishte një vit tjetër kontratë.
Sipas Gianluca Di Marzio, negociatat u përshpejtuan ndjeshëm gjatë 24 orëve të fundit, mes presidentit të Napolit, Aurelio De Laurentiis dhe ish-trajnerit të Juventusit dhe Milanit.
Megjithatë, mbetet një pengesë e fundit përpara se emërimi të mund të shpallet zyrtarisht. Allegri duhet së pari të zgjidhë situatën e tij ekzistuese kontraktuale me Milanin.
Sapo të përfundojë ky proces, Allegri pritet të nënshkruajë kontratën që do ta bëjë atë zyrtarisht trajnerin e ri të Napolit. Allegri do të firmosë për dy vite me napolitanët, me mundësinë për të rinovouar edhe për një vit tjetër.
