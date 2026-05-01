☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 01 May 2026
S&P 500 7,240 ▲0.43%
DOW 49,572 ▼0.16%
NASDAQ 25,136 ▲0.98%
NAFTA 102.20 ▼2.73%
ARI 4,635 ▲0.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $78,480 ▲ +2.66% ETH $2,307 ▲ +1.93% XRP $1.3952 ▲ +1.65% SOL $84.0200 ▲ +0.93%
01 May 2026
Breaking
Autostrada Trebenisht-Qafë Thanë, UNESCO, së shpejti në Strugë VLEN paralajmëron investim prej 74 milionë euro në shëndetësi, përfshirë dhe Spitalin klinik në Tetovë Kurti emëron tre zëvendësministra Chelsea-Manchester City rishkruan historinë e Kupës FA, nuk kishte ndodhur kurrë më parë në 154 vjet Gjyqi në Hagë/ Ja datat në të cilat mbahen seancat ndaj Hashim Thaçit, dhe liderëve të tjerë të UÇK-së
Menu
Kronika

Mbi 26 mijë gjoba dhe 48 të arrestuar në një javë, Policia intensifikon kontrollet rrugore

· 2 min lexim

Me rritjen e fluksit të lëvizjeve drejt zonave turistike dhe bregdetare, Policia e Shtetit ka shtuar kontrollet në të gjithë vendin, duke përdorur radarë dhe dronë për monitorimin e qarkullimit rrugor.

Gjatë javës së fundit, janë vendosur mbi 26 mijë masa administrative për shkelje të ndryshme të rregullave të qarkullimit, nga mosvendosja e rripit të sigurimit apo kaskës, përdorimi i celularit në timon, parakalimet e rrezikshme, deri te drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit.

Në të njëjtën periudhë, janë arrestuar 48 drejtues mjetesh, prej të cilëve 26 për drejtim në gjendje të dehur dhe 22 të tjerë për drejtim pa leje drejtimi.

Vëmendja e policisë është përqendruar kryesisht në akset kombëtare që çojnë drejt zonave turistike dhe bregdetare, ku fundjavat sjellin një fluks të lartë automjetesh.

Në zonat urbane, kontrollet janë fokusuar edhe te parkimet e gabuara, të cilat shpesh bllokojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe shërbimet emergjente. Vetëm në Tiranë, 258 automjete janë tërhequr me karrotrec për shkelje të tilla.

Policia e Shtetit vijon punën në terren për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe u bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të bashkëpunojnë me autoritetet duke denoncuar shkeljet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu