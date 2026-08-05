Mbi 5 mijë banorë pa urban, transporti mungon prej 5 vitesh në Vlorë
Në Vlorë, edhe sot shumë zona të brendshme të qytetit vazhdojnë të mos kenë transport urban. Një prej tyre është aksi i Transballkanikes, ku jetojnë mbi 5 mijë banorë dhe funksionojnë rreth 1 mijë biznese. Pavarësisht kësaj, prej më shumë se pesë vitesh në këtë segment nuk qarkullon asnjë autobus.
“Këtu s’ka. Ka mbi 5 vite. Duhet për ata që ikin në punë, ne pensionistët dalim për ecje. Më shumë autobusi duhet, po s’ka. Duhet për punët, të lëvizin njerëzit. Patjetër duhet të jetë”, tha një zotëri.
Banorët thonë se mungesa e transportit ua vështirëson lëvizjen e përditshme, veçanërisht për pensionistët, personat me probleme shëndetësore dhe familjet që nuk kanë automjet. Sipas tyre, jo të gjithë kanë mundësi të përdorin taksinë, ndërsa ecja në këmbë është shpesh e pamundur.
“Këtej jo, nuk kam parë. Kam djalin, po mos të ishte ai, në këmbë do lodhesha. Urbani duhet dhe për pensionistët të ulet bileta. Unë 100 mijë lek marr, nuk e përballoj dot. Fëmijët më kanë ikur se s’ka punë”, u shpreh qytetarja.
Edhe banorë të tjerë theksojnë se Transballkanikja është një nga zonat me dendësinë më të madhe të banimit në qytet dhe se mungesa e linjës së autobusit i detyron të bëjnë rrugë më të gjata për të arritur në destinacionet e tyre.
“Duhet të ketë, e ka. Lagje e madhe ka, ka njerëz, pallate. Është i domosdoshëm për këtë zonë. Këtej duhet të fillojë. Unë duhet të vetë në Plazhin e Vjetër, duhet të iki te Zazani, t’i bie vërdallë të vetë atje.”
“Unë jam nga më të vjetrit. Mungon, nuk vënë mundësitë ta vënë një autobus këtu. Autobusi dikur nuk ka munguar. Janë shumë, duhet, është i nevojshëm, se ka shumë njerëz, ka shumë nevojë, se taksi s’kanë mundësi”, theksojnë banorët.
Linja e transportit urban në Transballkanike mungon prej më shumë se pesë vitesh. Sipas informacioneve, kompania që kryen shërbimin në qytet e arsyeton mosvendosjen e autobusit me mungesën e pasagjerëve, megjithëse përgjatë këtij aksi ndodhen disa nga blloqet më të mëdha të banimit, si “24 Maji”, “Kushtrimi” dhe “1 Maji”, ku banorët këmbëngulin se rikthimi i transportit urban është një nevojë emergjente.
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