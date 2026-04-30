Mbyllet afati për kandidaturat në PD — pesë emra në garë
Afati për dorëzimin e kandidaturave për kryetarin e Partisë Demokratike u mbyll të enjten, 30 prill, në orën 12:00, si pjesë e procesit të brendshëm zgjedhor të partisë.
Sipas TV Klan, pesë emra kanë shfaqur interes ose kanë depozituar kandidaturat: Sali Berisha, Ervin Salianji, Evi Kokalari, Merjeme Sala dhe Alesia Balliu.
Sekretari i Përgjithshëm i PD, Flamur Noka, deklaroi për gazetarët se procesi ka qenë transparent dhe se kandidatët kanë pasur një muaj kohë për të paraqitur aplikimet e tyre. Disa prej kandidatëve u përpoqën të dorëzonin formularët përmes përfaqësuesve, por përfaqësuesit nuk u lejuan të hynin në seli, ndaj disa aplikime u depozituan në formë elektronike.
Me mbylljen e afatit nis faza e verifikimit të kandidaturave dhe priten njoftime të mëtejshme nga organet përkatëse; TV Klan njofton se do të vijojë ndjekjen e zhvillimeve.
