Më shumë se 3,500 policë të vendosur në protestat e panairit të Selanikut
Më shumë se 3,500 oficerë policie do të vendosen në Selanik, në Greqinë veriore, si pjesë e masave të shtuara të sigurisë për hapjen e Panairit të 90-të Ndërkombëtar të Selanikut (TIF) dhe një sërë demonstratash të planifikuara në qytet, thanë autoritetet.
Masat që mbulojnë rendin publik, sigurinë dhe trafikun do të zbatohen plotësisht të shtunën, kur kryeministri Kyriakos Mitsotakis është planifikuar të mbajë fjalimin e tij. Përforcime policore janë sjellë gjithashtu nga prefekturat fqinje, me planin operativ që përfshin rreth 60 toga policie për trazira, të njohura si YAT, dhe njësi të tjera të specializuara.
Oficerë të armatosur rëndë do të vendosen në vende kyçe, ndërsa Divizioni i Sigurisë Shtetërore dhe njësi të tjera të Policisë Greke, ose ELAS, do të marrin role specifike sipas fushave të tyre të përgjegjësisë.
Theks i veçantë do t’i kushtohet kontrolleve parandaluese përpara fillimit të demonstratave për të identifikuar njerëzit që mund të mbajnë objekte që mund të përdoren në përleshje.
Dronët do të monitorojnë demonstratat nga ajri dhe do të transmetojnë imazhe të drejtpërdrejta në Qendrën e Operacioneve në Shtabin e Policisë së Selanikut, duke u dhënë komandantëve një pamje të vazhdueshme të lëvizjeve të protestuesve dhe duke i lejuar ata të përshtasin vendosjen e forcave sipas nevojës.
Një numër i madh oficerësh policie do të vendosen përgjatë itinerareve të pritura të marshimit. Automjete policie dhe barriera metalike do të vendosen rreth Qendrës së Konferencave Ioannis Vellidis për të parandaluar protestuesit të afrohen në mjediset e TIF-it.
Një top uji policor do të jetë gjithashtu në gatishmëri dhe mund të përdoret nëse është e nevojshme.
Dy prokurorë do të mbikëqyrin zbatimin e masave të sigurisë, njëri i vendosur në qendër të qytetit dhe tjetri në Qendrën Operacionale të ELAS-it.
Demonstrata
Protestat kanë filluar tashmë, me punonjës të spitalit publik dhe të kujdesit shëndetësor që janë mbledhur në Spitalin Ippokrateio dhe kanë marshuar nëpër rrugët qendrore.
Në orën 11:00 të premten, punonjësit e Qendrës Kombëtare të Ndihmës Emergjente (EKAB) janë planifikuar të mblidhen jashtë sektorit Maqedoni-Trakë të Ministrisë së Brendshme.
Në orën 18:00, federatat që përfaqësojnë forcat e sigurisë së vendit do të mblidhen në Kullën e Bardhë. Në orën 18:30, Shoqata e Mjekëve të Spitalit të Selanikut (ENITH) ka bërë thirrje për një demonstratë jashtë Spitalit të Përgjithshëm Papageorgiou.
Shumica e demonstratave priten të shtunën.
Në orën 11:30, inxhinierët e sektorit publik janë planifikuar të mblidhen jashtë sektorit Maqedoni-Trakë të Ministrisë së Brendshme. Në orën 17:00, Komiteti Panhelenik i Bllokadave të Fermerëve (PEN) do të mbajë një demonstratë në Kullën e Bardhë.
Në orën 17:30, grupi i punës PAME i lidhur me Partinë Komuniste do të mblidhet në Sheshin YMCA, ku pritet të mblidhen edhe Shoqata e të Familjeve të Viktimave të Tempe-s dhe organizatat e pensionistëve.
Në orën 18:00, Konfederata e Përgjithshme e Punëtorëve Grekë (GSEE), Qendra e Punës e Selanikut dhe Konfederata e Nëpunësve Civilë (ADEDY) do të mbajnë një tubim pranë statujës së Eleftherios Venizelos.
Në të njëjtën kohë, grupet e krahut të majtë dhe anarkiste do të mblidhen te Harku i Galeriusit (Kamara).
Kufizime të trafikut
Qendra historike e Selanikut pritet të mbyllet gradualisht për automjetet nga ora 15:00 e së shtunës, varësisht nga ecuria e demonstratave.
Kufizime do të vendosen në rrugët Stratou, Nikis, 3 Septemvriou, Vasilissis Olgas, Vasileos Georgiou dhe Konstantinou Karamanli, si dhe në rrugët Kountouriotou, Egnatia, Ethnikis Aminis, Tsimiski, Agiou Dimitriou, Agias Sofiiloou, Eloliou, Agias Sofiilou, rrugët Andronikou.
Trafiku do të devijohet në rrugën unazore dhe në rrugë të tjera të disponueshme. Policia e trafikut do të vendosë të gjithë personelin e disponueshëm, me oficerë të vendosur në kryqëzimet kryesore.
Tetë stacione metroje do të mbyllen
Tetë stacione në metronë e Selanikut do të mbyllen përkohësisht nga ora 15:00 e së shtunës: Stacioni i Ri Hekurudhor, Dimokratias, Venizelou, Agias Sofias, Sintrivani, Panepistimio, Papafi dhe Efkleidis.
Stacionet do të rihapen në varësi të rrjedhës së demonstratave dhe kushteve në qendër të qytetit.
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