Meksika, protesta për mbylljen e parakohshme të shkollave përpara Botërorit
Në Meksikë, njoftimi i Ministrisë së Arsimit për të mbyllur vitin shkollor më shumë se një muaj më herët, duke përmendur Kupën e Botës dhe një valë të nxehti si arsye, shkaktoi zemërim midis sindikatave të mësuesve, prindërve dhe madje edhe opozitës politike.
Shtetet e Nuevo León dhe Jalisco njoftuan se nuk do t’i përmbaheshin vendimit të qeverisë së presidentes, Claudia Sheinbaum.
E habitur nga protestat, Sheinbaum u detyrua të sqaronte se ishte vetëm një propozim, ende nuk ka një vendim përfundimtar. Fundi i vitit shkollor tani është zhvendosur më 11 qershor, në vend të 15 korrikut, siç ishte planifikuar fillimisht.
Sindikata e Punonjësve të Arsimit, e njohur për qëndrimin e saj të ashpër, gjithashtu pretendoi se vendimi u mor sepse kishte planifikuar të organizonte një seri grevash.
