16 March 2026
16 Mar 2026
Porto Romano pret miratimin nga NATO-s Amerika e "patriotëve" dhe e amerikanëve Heshtja e Gërdecit – 18 vite pa drejtesi! Dy standardet e drejtësisë së re, me familjen Berisha dhe familjen Veliaj Statutet e partive si letër higjenike
Ekonomia

Menaxhmenti paralajmëron për pasoja nëse marrin pjesë në protestë

Mesazh i brendshëm për punonjësit e shpërndarjes

· 2 min lexim
Nga Manjola Hasa

Një mesazh i shpërndarë në një grup komunikimi mes shpërndarësve të ushqimit ka nxitur debat mes punonjësve të platformës së dërgesave Wolt dhe bashkëpunëtorëve të saj në Shqipëri.

Në mesazhin e dërguar nga një person që prezantohet si menaxhere, thuhet se në zyrë ka mbërritur informacion për një protestë të mundshme nga disa prej shpërndarësve. Ajo shprehet se nuk është e qartë sa e vërtetë është kjo nismë dhe sa persona nga zyra e saj do të marrin pjesë, por vendos të sqarojë disa çështje “me shkrim”.

Sipas mesazhit, shpërndarësit nuk konsiderohen punonjës të drejtpërdrejtë të Wolt-it, por të një kompanie partnere të quajtur GMS, e cila bashkëpunon me platformën për shërbimin e dërgesave.

Në komunikim theksohet gjithashtu se pagesa e shpërndarësve bëhet me përqindje dhe se kushtet e pagesës janë diskutuar që në momentin e fillimit të punës. Sipas autores së mesazhit, nëse ka pasur keqkuptime lidhur me pagën apo mënyrën e përllogaritjes së saj, ato nuk lidhen me një “pagë bazë”, por me mënyrën e funksionimit të sistemit të pagesës.

Pika më e fortë e mesazhit lidhet me protestën e përfolur. Aty thuhet se askush nuk mbahet në punë me detyrim dhe se të gjithë janë të lirë ta lënë punën nëse nuk janë dakord me tarifat ose kushtet e bashkëpunimit.

Në fund të mesazhit jepet edhe një paralajmërim i drejtpërdrejtë: çdo person nga zyra që do të marrë pjesë në protestë do të konsiderohet i larguar nga puna automatikisht.

Mesazhi ka qarkulluar në rrjete sociale dhe në grupet e shpërndarësve, duke ngritur diskutime mbi kushtet e punës, marrëdhënien me kompanitë partnere dhe të drejtën për protestë të punonjësve të ekonomisë së platformave.

