Merkato/ Barcelona shpreson që Mallorca të bjerë nga kategoria, në mënyrë që të nënshkruajë me Muriqin me një çmim të lirë
Vështirësitë financiare dhe nevoja për të blerë një sulmues bën që Barcelona të dielën të shpresojë që Barça të bjerë nga kategoria pasi kështu klubi në fjalë do të jetë i detyruar që të shesë disa lojtarë.
Pas sezonit që ka bërë, Vedat Muriqi është një kandidat i fortë për t’iu bashkuar klubit katalanas. Sulmuesi ka qenë autor i 222 golave deri më tani në La Liga dhe me formën e shfaqur është njëri prej kandidatëëve, të cilët janë në bllokun e shënimeve të Hansi Flick.
