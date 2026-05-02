Mërtiri: PD nuk fiton dhe shkaku është Berisha. Duhet të largohet!
Analisti Ergus Mërtiri ka deklaruar se Partia Demokratike e Shqipërisë nuk arrin të fitojë zgjedhjet për shkak të mënyrës së drejtimit nga Sali Berisha.
I ftuar në emisionin “3D nga Alban Dudushi” në RTSH, Mërtiri u shpreh se problemet e PD-së janë si politike ashtu edhe ligjore. Sipas tij, problemi kryesor politik lidhet me mungesën e një gare të vërtetë brenda partisë.
Mërtiri theksoi se brenda partisë nuk ka hapësirë për mendime kritike dhe se, sipas tij, kjo situatë pengon reformimin e saj.
Në përfundim, analisti u shpreh se në kushtet aktuale PD nuk mund të fitojë zgjedhje dhe përgjegjës për këtë, sipas tij, është Berisha, i cili duhet të largohet nga drejtimi i partisë.
“Ka një problem shumë më të madh me garën se sa vet legjitimimi. Ka preferuar një garë jo legjitime se sa një garë që do ta fitonte, kundërshtari ishte përball meje. Probleme janë dy, njëri është politik dhe tjetri ligjor. Problemi politik është se Berisha i druhet një problemi të madh. Në momentin që do të ketë garë, do ketë angazhim, do ketë fushatë dhe do të hapin problemet e vërteta të PD të cilat Berisha do ti vëri kapak. Në PD ka një problem shumë të madh që nuk duhet të thuash dhe të pohosh gjëra të arsyeshme. Gjëja normale dhe e arsyeshme është që PD nuk fiton dhe në kushtet që është duhet të fitojë dhe ai që është shkaku i mos fitores së PD është Berisha”, u shpreh Mërtiri.
