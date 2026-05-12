☁️
Tiranë 20°C · Vranët 12 May 2026
S&P 500 7,373 ▼0.54%
DOW 49,725 ▲0.04%
NASDAQ 25,908 ▼1.4%
NAFTA 101.61 ▲3.61%
ARI 4,686 ▼0.91%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,525 ▼ -1.71% ETH $2,278 ▼ -2.54% XRP $1.4346 ▼ -3.07% SOL $94.5600 ▼ -3.28%
S&P 500 7,373 ▼0.54 % DOW 49,725 ▲0.04 % NASDAQ 25,908 ▼1.4 % NAFTA 101.61 ▲3.61 % ARI 4,686 ▼0.91 % S&P 500 7,373 ▼0.54 % DOW 49,725 ▲0.04 % NASDAQ 25,908 ▼1.4 % NAFTA 101.61 ▲3.61 % ARI 4,686 ▼0.91 %
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Breaking
Ish-konviktet kthehen në pronë private, Koçiu: 2 mijë familje do të pajisen me dokumente Merxhanoski: Nxënësi i cili u plagos sot në Shkup është në gjendje stabile “S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët…”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota Lazio-Inter, Sarri: Të besojmë deri në pikën e çmendurisë Real Madrid, Perez: Nuk e jap dorëheqjen, kemi fituar 37 tituj në futboll dhe 29 në basketboll gjatë presidencës sime
Menu
Maqedonia

Merxhanoski: Nxënësi i cili u plagos sot në Shkup është në gjendje stabile

· 2 min lexim

Drejtori i Emergjencës pranë Qendrës Klinike “Nënë Tereza” në Shkup, Igor Merxhanoski ka dhënë detaje nga gjendja shëndetësore e nxënësit që u plagos nga bashkëmoshatari i tij në shkollën fillore në Hasanbeg të Shkupit.

Merxhanoski thotë e gjendja e tij është stabile, por me rrezik për jetë.

“Pacienti është 14 vjeç dhe është pranuar gjatë ditës së djeshme rreth orës 14:40 me plagë shpuese në zonën e barkut dhe një prerje në kokë. Pas pranimit, janë bërë diagnostikime me CT, analiza laboratorike dhe është transferuar urgjentisht në kujdes intensiv, ku është vendosur indikacion për operacion urgjent. Pacienti është operuar gjatë ditës së djeshme. Gjendja sot është stabile, por ende mbetet në rrezik për jetën. Ka dëmtim të mëlçisë dhe të venës kava inferiore, e cila është një venë në zonën e barkut”, deklaroi për “TV21”, Igor Merxhanoski, drejtor i Qendrës së Urgjencës.

MPB njoftoi se ka ndaluar një djalë 15-vjeçar nga Shkupi, i cili ka plagosur rëndë një bashkëmoshatar të tij. Sipas policisë, incidenti ka ndodhur në një shkollë fillore në komunën e Gazi Babës, kur i mituri ka hyrë në shkollë dhe me një mjet të mprehtë ka sulmuar një nxënës 15-vjeçar brenda objektit shkollor. Viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu