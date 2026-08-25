🌤️
Tiranë 38°C · Kryesisht kthjellët 25 August 2026
S&P 500 7,653 ▼0.28%
DOW 53,417 ▲0.26%
NASDAQ 25,980 ▼0.77%
NAFTA 81.95 ▼3.6%
ARI 4,700 ▲0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146 EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146
₿ CRYPTO
BTC $78,850 ▲ +0.91% ETH $2,473 ▼ -0.52% XRP $1.4745 ▼ -1.34% SOL $98.1000 ▲ +2.79%
S&P 500 7,653 ▼0.28 % DOW 53,417 ▲0.26 % NASDAQ 25,980 ▼0.77 % NAFTA 81.95 ▼3.6 % ARI 4,700 ▲0.06 % S&P 500 7,653 ▼0.28 % DOW 53,417 ▲0.26 % NASDAQ 25,980 ▼0.77 % NAFTA 81.95 ▼3.6 % ARI 4,700 ▲0.06 %
EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146 EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146
25 Aug 2026
Breaking
Dosja e Prokurorisë: Kë shantazhoi Fatmir Sheholli me publikim të video-incizimeve? Pas konfliktit me armë, arrestohet 37-vjeçari në Laprakë U përplasën me motor në Golem, identifikohet viktima tjetër që ishte pasagjer Ksamil, futi Jet Ski-n në zonën e pushuesve, gjobitet me 500 mijë lekë dhe i bllokohet mjeti Pushime të lira në Europë, Tirana renditet e para: Shpenzon më pak se 100 euro në ditë
Menu
Bota

METEO – Moti i keq shkakton dëme në të gjithë Italinë

· 1 min lexim
– Moti i keq

– Moti i keq, përfshirë tornadot, shkaktoi dëme dhe çrregullime në të gjithë Italinë qendrore dhe veriore nga e hëna deri të martën në mbrëmje, sipas Sky TG24.

Varese në rajonin e Lombardisë u godit nga një valë moti i ashpër, duke shkaktuar ndërprerje të gjera dhe duke nxitur zjarrfikësit të kryejnë më shumë se 100 ndërhyrje në vende të ndryshme.

Tornadot e forta rrëzuan pemë, dëmtuan çatitë dhe shkaktuan përmbytje, ndërsa trafiku u ndërpre nga disa rrugë të bllokuara nga mbeturinat.

Në aeroportin Malpensa të Lombardisë, përmbytjet prekën pistat dhe disa zona të terminalit. U anuluan gjithashtu disa fluturime mbërritjeje dhe nisjeje.

Zjarrfikësit thuhet se kanë vazhduar operacionet për të siguruar zonat e prekura.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu