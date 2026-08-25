METEO – Moti i keq shkakton dëme në të gjithë Italinë
– Moti i keq, përfshirë tornadot, shkaktoi dëme dhe çrregullime në të gjithë Italinë qendrore dhe veriore nga e hëna deri të martën në mbrëmje, sipas Sky TG24.
Varese në rajonin e Lombardisë u godit nga një valë moti i ashpër, duke shkaktuar ndërprerje të gjera dhe duke nxitur zjarrfikësit të kryejnë më shumë se 100 ndërhyrje në vende të ndryshme.
Tornadot e forta rrëzuan pemë, dëmtuan çatitë dhe shkaktuan përmbytje, ndërsa trafiku u ndërpre nga disa rrugë të bllokuara nga mbeturinat.
Në aeroportin Malpensa të Lombardisë, përmbytjet prekën pistat dhe disa zona të terminalit. U anuluan gjithashtu disa fluturime mbërritjeje dhe nisjeje.
Zjarrfikësit thuhet se kanë vazhduar operacionet për të siguruar zonat e prekura.
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