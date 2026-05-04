Tiranë 19°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,191 ▼0.55%
DOW 48,982 ▼1.05%
NASDAQ 25,004 ▼0.44%
NAFTA 105.75 ▲3.74%
ARI 4,526 ▼2.54%
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $80,244 ▲ +1.92% ETH $2,358 ▲ +1.2% XRP $1.4032 ▲ +0.53% SOL $84.6100 ▲ +0.48%
04 May 2026
Maqedonia

Mickoski për Gruevskin: Nuk ka standarde të dyfishta

· 2 min lexim

Pasi një ditë më herët ish-kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Nikolla Gruevski i cili ndodhet në arrati në Hungari, reagoi përmes rrjetit social Facebook ndaj ministrit të Drejtësisë Igor Filkov, duke shprehur pakënaqësi për mënyrën se si po trajtohet rasti i tij dhe për përpjekjet për nisjen e procedurave të ekstradimit, sot kanë reaguar edhe krerët politikë në vend.

Kryeministri Hristijan Mickoski, deklaroi se qëndrimi i Qeverisë për sundimin e ligjit mbetet i pandryshuar, duke theksuar se nuk do të ketë standarde të dyfishta.

Sipas tij, çdo person që përballet me organet e drejtësisë gëzon të drejtat e garantuara me Kushtetutë dhe ligj, ndërsa institucionet do të veprojnë në përputhje me procedurat ligjore.

“Qëndrimi im është i njëjtë si para disa javësh dhe mbetet i pandryshuar. Nuk kemi standarde të dyfishta. Çdo qytetar që përballet me organet e drejtësisë ka të drejtat e garantuara me Kushtetutë dhe ligj. Institucionet do të veprojnë në përputhje me procedurat ligjore dhe në funksion të sundimit të ligjit”, tha Mickoski.

