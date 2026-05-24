Milan gjen sulmues në La Liga, ka shënuar 18 gola këtë sezon. Ka një çmim “ideal” për kuqezinjtë
Toni Martínez ka shkëlqyer këtë sezon me fanellën e Alaves në La Liga në aspektin personal, ku ka shënuar 14 gola në kampionat dhe katër të tjerë në Kupën e Mbretit.
Forma e mirë e treguar nga sulmuesi 27-vjeçar ka ngjallur interesin e Milanit. Martinez duket profili ideal për sulmuesin që kërkojnë kuqezinjtë, i cili së pari duhet të ketë një çmim të përballueshëm.
Së dyti, Martinez nuk do të vijë në “San Siro” si një yll global, por si një sulmues i dobishëm, punëtor dhe i aftë për të shfrytëzuar mundësitë para portës. Klauzola e largimit të tij nga Alaves është 8 milionë euro, shifër mëse e përballueshme nga Milan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.