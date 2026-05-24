☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
₿ CRYPTO
BTC $76,709 ▼ -0.25% ETH $2,097 ▼ -1.36% XRP $1.3451 ▼ -1.39% SOL $84.9300 ▼ -1.92%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
24 May 2026
Breaking
Milan shkatërron sezonin, mbetet jashtë Champions-it. Roma bën detyrën, Como shkruan historinë (video) “Pastrimi” paralajmëron qytetarët: Gjobë deri në 500 euro për hedhjen e mbeturinave në hapësira publike Shaip Kamberi për gazetën gjermane: “Demokratizimi i Serbisë nuk mund të bazohet në riprodhimin e modeleve të vjetra nacionaliste” 45′ e para të javës së fundit: Milan dhe Roma drejt arritjes së objektivit, Como nuk dorëzohet. Derbi nis me vonesë Sulmi ndaj kompleksit rezidencial të Ambasadorit shqiptar në Ukrainë, reagon Delegacioni i BE në Tiranë
Menu
Seria A

Milan shkatërron sezonin, mbetet jashtë Champions-it. Roma bën detyrën, Como shkruan historinë (video)

· 2 min lexim

Milan ka shkatërruar gjithë sezonin me humbjen e sotme 1-2 në “San Siro” ndaj Cagliarit. Kuqezinjve iu duhej vetëm një pikë sonte për të siguruar vendin për në Champions League, por dolën me kokën ulur nga fusha pas 90 minutave.

Vendasit gjetën golin që në minutën e 2-të me Alexis Saelemaekers. Miqtë barazuan shifrat me Gennaro Borrelli, pas një topi të ardhur në zonë nga goditja e këndit. Pjesa e parë mbyllet 1-1.

Në minutën e 57-të, Juan Rodriguez shënon me kokë, pas një topi të ardhur nga goditja e dënimit. Shifrat nuk ndryshuan deri në fund. Zhgënjim i madh në “San Siro”, Milan mbetet jashtë Champions-it.

Roma ka bërë më së miri detyrën, duke fituar 0-2 në transfertën ndaj Veronës. Verdhekuqtë gjetën avantazhin falë golit të Donyell Malen, i cili fillimisht gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Stephen El Shaarawy vulosi fitoren 0-2 në kohën shtesë. Roma e mbyll në vendin e tretë.

Como ka shkruar historinë sonte, duke u kualifikuar për herë të parë në Champions League. Ekipi i drejtuar nga Cesc Fabregas fitoi 1-4 në transfertën ndaj Cremonese dhe falë humbjes se Milan, e mbyll në vend të katërt.

Derbi mes Torinos dhe Juventusit është mbyllur 0-1 për bardhezinjtë. Derbi nisi me vonesë, për shkak të përplasjeve mes dy tifozerive.

Lecce fiton 1-0 ndaj Genoa dhe siguron qëndrimin në elitë për sezonin e ri, Cremonese i bashkohet Veronës dhe Pisës në Serie B. Juventus dhe Milan do të luajnë në Europa League, Atalanta në Conference League.

SHIKOGOLAT

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë