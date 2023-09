Ministritë e mbrojtjes të Bullgarisë dhe Ukrainës do të nënshkruajnë një memorandum synimi

Një memorandum synimi ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Bullgarisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës u miratua, më 13 shtator, nga Këshilli i Ministrave.

Ai do të nënshkruhet nga ministri i mbrojtjes Todor Tagarev. Memorandumi përcakton një gamë të gjerë fushash për bashkëpunimin dypalësh të mbrojtjes.Nënshkrimi i tij do të jetë një shenjë e gatishmërisë së Bullgarisë për të forcuar bashkëpunimin për zhvillimin е aftësive mbrojtëse të Ukrainës dhe për të rritur ndërveprimin e saj me NATO-në.

Dokumenti është në përputhje me deklaratën në mbështetje të anëtarësimit të Ukrainës në NATO të miratuar nga Legjislatura e 49-të të Kuvendit Popullor më 6 korrik 2023, theksojnë nga ministria.