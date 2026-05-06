Bastiset Agjencia Kadastrale në Prishtinë
Një bastisje sot është duke u zhvilluar në objektin e Agjencisë Kadastrale në Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala.
Shala vetëm konfirmoi aksionin duke mos dhënë detaje të tjera, për të cilat se do të njoftojnë me kohë.
“Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojme se është duke u zhvilluar një aksion. Për më shumë detaje ju njoftojmë me kohë.”, ka thënë Shala. /Telegrafi/
