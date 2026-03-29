Miqësorja ndaj Ukrainës, dalin në shitje biletat. Ja ku mund t’i blini
Federata Shqiptare e Futbollit njofton se kanë dalë në shitje biletat për ndeshjen miqësore mes Ukrainës dhe Shqipërisë, që do të zhvillohet më 31 mars, në orën 20:45, në stadiumin Estadi Ciutat de València, në Valencia.
Çdo tifoz mund të blejë deri në katër bileta për këtë takim. Emri dhe mbiemri i vendosur gjatë procesit të blerjes duhet të përputhen me dokumentin e identifikimit. Në rast se gjatë kontrollit të sigurisë konstatohet mospërputhje e të dhënave, hyrja në stadium mund të refuzohet.
Biletat nuk mund të ndërrohen dhe nuk rimbursohen. Nuk ka kufizime moshe për tifozët dhe çdo person që ndjek ndeshjen duhet të pajiset me biletë, përfshirë edhe fëmijët. Çmimi i biletës është i njëjtë për të gjitha grupmoshat.
Portat e stadiumit do të hapen dy orë para fillimit të ndeshjes. Tifozët këshillohen të kontrollojnë numrin e rreshtit dhe tribunën në biletë për të orientuar më lehtë hyrjen në stadium.
Biletat mund të blihen direkt online në këtë link:
Bli biletën e ndeshjes Ukrainë – Shqipëri
