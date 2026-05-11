S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 97.66 ▲2.35%
ARI 4,677 ▼1.14%
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
BTC $80,916 ▲ +0.1% ETH $2,336 ▲ +0.27% XRP $1.4500 ▲ +1.62% SOL $95.1900 ▲ +0.83%
Kosova

“Mirë se erdhe Vjosë në shtëpi” – LDK del me mesazh për Osmanin

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka publikuar një mesazh politik ku theksohet rëndësia e unitetit dhe rikthimit te vlerat themelore të partisë, pas tubimit të djeshëm të bashkimit me Vjosa Osmanin.

“Kjo është LDK-ja jonë. Kjo është shtëpia politike që na ka formuar të dyve. Shtëpia që na ka mësuar ta duam Kosovën para vetes. Shtëpia që, edhe në ditët më të vështira, nuk e humbi kurrë besimin tek Republika”, thuhet në njoftim.

Mesazhi vijon me thirrje për bashkim të brendshëm dhe forcim të partisë.

“Kjo shtëpi sot na thërret të dyve. Është koha t’i japim të gjitha kësaj shtëpie”, thuhet tutje.

Duke e cilësuar momentin aktual si të rëndësishëm politik, në deklaratë theksohet edhe ideja e krijimit të një momentum të ri brenda subjektit.

“Yjet politike na kanë sjellë sërish në një vend. Në të njëjtin vend që ndihemi të dy mirë! Le ta krijojmë këtë momentum në një lidhje që qëndron në kohë. Prandaj sonte, le ta kuptojmë se ky nuk është vetëm bashkim politik. Ky është kthim në shtëpi. Prandaj, mirë se erdhe Vjosë në shtëpi!”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

