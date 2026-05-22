Monika Kryemadhi hedh akzua të forta ndaj Lulzim Bashës: Financon portale për sulme denigruese ndaj meje dhe familjes sime
Ish-kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, përmes një video në rrjetet sociale ka hedhur akuza të forta ndaj ish-aleatit të saj, Lulzim Basha, duke thënë se ai qëndron pas sulmeve denigruese ndaj saj dhe familjes së saj në disa portale.
Kryemadhi paralajmëron Bashën se dosja për lobimet ruse në SHBA pritet të hapet së shpejti nga SPAK.
“Dosja e financimit rus për lobim në SHBA vërtet ka zënë pluhur në zyrat e SPAK, por nuk është mbyllur dhe një ditë do të hapet”, thekson Kryemadhi.
Më tej, ish-politikania paralajmëron edhe gazetarët që marrin para nga Basha, të cilët sipas saj mund të jenë të lidhur me burime financiare ruse.
“E kuptoj që jeni të shqetësuar për fushatën shpifëse dhe denigruese ndaj meje, por mos u shqetësoni. Unë mendoj se pseudogazetarët, që shpërndajnë lajme siç shpërndajnë edhe gjëra të tjera, mund të ndikojnë në jetën time apo në përditshmërinë time.
Por do t’iu them vetëm dy gjëra. Ka kohë që portale të vogla, që kanë burime financiare në zyra ose në serva, kanë nisur një fushatë denigruese ndaj meje dhe familjes sime.
Nuk kam asnjë lloj problemi, pushka top iu bëftë, por dua t’iu kujtoj vetëm një gjë: e zbulova se kush ishte investitori strategjik i tyre, dhe nuk ishte njeri tjetër veçse ish-luftëtari im i opozitës, Lulzim Basha, të cilin e vlerësoj për guximin që ka, sepse është investuar edhe në mediat e “shoëbizit” politik dhe gazetarë përtej politikës.
Lidhjet që ka ai janë si të një ish-studenti të Soros dhe me gazetarë që deri më sot janë paguar nga fondacionet e tij, por dua t’iu theksoj dy gjëra: Dosja e financimit rus për lobim në SHBA vërtet ka zënë pluhur në zyrat e SPAK, por nuk është mbyllur dhe një ditë do të hapet.
Kur të merrni ato zarfera me lekë, të dini origjinën e atyre parave, sepse nesër mund të thuhet se me para ruse është financuar media e lirë”, shprehet ajo.
