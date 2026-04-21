Mot me shi
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se të martën vendi do të ndikohet më gjerësisht nga një sistem frontal, i cili sjellë reshje shiu në gjithë territorin.
Në disa zona këto reshje mund të jenë më intensive dhe të shoqëruara me aktivitete konvektive, përfshirë edhe shkarkime rrufesh.
IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 11 deri në 15 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga verilindjes me shpejtësi 1-12m/s. /Telegrafi/
