Muçi: Zgjedhjet pa garë në PD po e delegjitimojnë partinë, Berisha është patericë e Ramës
Deputeti i Lëvizjes Bashkë, Redi Muçi, teksa ka komentuar zgjedhjet pa garë për kreun e PD-së, është shprehur se ato janë një hap më tej drejt delegjitimimit të kësaj force politike.
Komentet Muçi i bëri në emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Ermal Qori në Report Tv, ku tha se sot PD nuk mund të përbëjë një alternativë për qytetarët, kundër pushtetit të kryeministrit Edi Rama.
“’Zgjedhjet’ në PD më duken një hap më tej drejt delegjitimimit të saj si një forcë politike opozitare, e cila realisht nuk mund të përbëjë një alternativë për pushtetin e Edi Ramës. Në Statutin e tyre nuk u prek Neni Basha apo kjo e Primareve. Këto nene megjithëse nuk u prekën, nuk janë respektuar për asnjë moment”, tha mes të tjerash Muçi.
Ndërkohë Muçi theksoi gjithashtu se interesi personal i Sali Berishës qëndron mbi interesin e gjerë kombëtar-opozitar.
“Megjithatë këto janë punë të brendshme të tyre, të cilat për shkak të konjukturave dhe momentit në të cilin ndodhen aty, duket se interesi personal i Berishës qëndron mbi një interes të gjerë kombëtar-opozitar. Me kalimin e kohës kjo do dëshmohet me gërryerjen e bazës elektorale të kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme”, vijoi më tej Muçi.
Për Muçin, PS dhe PD luajnë një rol kyç në mbajtjen në këmbë të një ‘ngrehine’ politiko-oligarkike. Muçi e mbylli fjalën e tij duke thënë se është e qartë për qytetarët se Sali Berisha është një patericë e kryeministrit Edi Rama.
“E kemi theksuar rolin që luajnë të dyja këto parti në mbajtjen në këmbë të kësaj ngrehine politiko-oligarkike. Edhe në mendjet e njerëzve, qartazi roli i Sali Berishës si patericë e Edi Ramës është i qartë. Dhe ne duhet ta denoncojmë diçka të tillë”, përfundoi Muçi.
