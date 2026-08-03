Mucunski: Bisedimet po zhvillohen “nën radar” për zhbllokimin e rrugës evropiane të Maqedonisë
Ministri i Jashtëm, Timço Mucunski thotë se bisedimet po zhvillohen “nën radar” për të zhbllokuar rrugën evropiane të Maqedonisë, por tha se nuk duhet ta zbulojë përmbajtjen e tyre sepse kjo do t’i dënonte ato me dështim.
“Dallimi midis kësaj qeverie dhe qeverive të mëparshme është se ne nuk jemi të përgatitur të jemi të butë për çështjet që lidhen me identitetin, historinë, gjuhën dhe kulturën. Shpesh flasim për faktin se ka bisedime. Nuk duhet t’i ndajmë detajet e këtyre bisedimeve, sepse nëse fillojmë t’i ndajmë ato me publikun, atëherë i dënojmë me dështim. Por qytetarët duhet të sigurohen se qeveria jonë e di qartë se si e ka fituar legjitimitetin e saj, ndjek qartë qëndrimin e qytetarëve për këtë çështje dhe ka tërhequr qartë vija të kuqe dhe pozicione dhe çështje për të cilat nuk është e përgatitur të negociojë. Pra, ne po punojmë për një zgjidhje, por do ta përsëris, jo një zgjidhje me çdo kusht dhe jo një zgjidhje që në vetvete nuk do të jetë e qëndrueshme dhe që do të krijojë rreziqe për të qenë përsëri në këtë situatë në të cilën jemi tani, tha për AIM-n Mucunski.
Ai beson se nevojitet një konsensus politik për këtë çështje, duke kritikuar opozitën për, siç thotë ai, gabimet e së kaluarës dhe “mungesën e kapacitetit për të perceptuar pasojat e vendimeve në vitet 2021 dhe 2022”.
“Pothuajse saktësisht pesë vjet më parë, më 29 korrik 2021, ne në Kuvend arritëm një konsensus politik me një rezolutë që lidhej me qëndrimet shtetërore që lidheshin me interesin kombëtar. Këtu po mendonim për çështje identiteti, historike dhe të tjera. Ne votuam për atë rezolutë pothuajse me konsensus, por qeveria e atëhershme e BDI-së dhe LSDM-së e shkeli atë konsensus brenda pak muajsh. Përndryshe, nëse më pyetni nëse na duhet një konsensus, pa asnjë dilemë.
Por këtu, së pari opozita duhet të fillojë të jetojë brenda kornizës së realitetit, ndërsa realiteti është se vetëkënaqësia dhe mungesa e kapacitetit të saj për të parë pasojat e gjera të asaj që po ndodhte në vitin 2021 dhe 2022 na kanë çuar në këtë pozicion në të cilin jemi tani. Ata kanë një të drejtë legjitime, kështu që do të thoja, të japin kritika dhe një qëndrim për pothuajse gjithçka. Ky është edhe funksioni i opozitës në një demokraci parlamentare, apo jo, të japë kritika, të japë kontribut”, thotë Mucunski./Telegrafi/
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