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NFL

Myles Garrett i Rams do t’i nënshtrohet artroskopisë së gjurit dhe do të mungojë të paktën katër ndeshje

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Myles Garrett, qendërmbrojtësi i Los Angeles Rams, do t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje artroskopike në gju dhe pritet të vendoset në listën e të lënduarve, duke e larguar nga aktivizimi për të paktën disa ndeshje.

Sipas nfl, operacioni do të jetë artroskopik dhe vendosja në injured reserve do të bëjë që Garrett të mungojë të paktën katër ndeshje.

Garrett, blerja kryesore e Rams gjatë këtij afati kalimtar, kishte shfaqur kufizime gjatë kampit stërvitor dhe në para-sezon për shkak të problemeve që kanë vazhduar në gju. Ai gjithashtu nuk ishte në formën e zakonshme gjatë humbjes hapëse të sezonit ndaj San Francisco 49ers në Australinë.

Sipas nfl, klubi do të njoftojë më tej rreth ecurisë së rikuperimit të Garrett dhe datës së pritshme të kthimit të tij në fushë ndërsa ai qëndron në listën e të lënduarve.

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