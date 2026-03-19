Nafta mbi 115 dollarë për fuçi, bursat evropiane në rënie
Tregjet evropiane të aksioneve vazhdojnë të bien, me përshkallëzimin e konfliktit në Lindjen e Mesme dhe rritjen e çmimit të naftës, e cila arriti mbi 115 dollarë për fuçi, dhe gazit, i cili ra në 66 euro, pasi arriti një kulm prej 74 eurosh për megavat orë në hapje.
Bursa e Milans humbi 2%, ashtu si edhe Frankfurti.
Parisi humbi 1,5%, Madridi 1,9% dhe Londra 1,57%.
Përshkallëzimi në Lindjen e Mesme, me sulme ndaj rafinerive dhe infrastrukturës së gazit, po i vë në kontroll tregjet evropiane.
Një sinjal ka ardhur tashmë nga Azia, e cila ishte në rënie, me Tokion në krye pasi Banka e Japonisë i la normat e interesit të pandryshuara, duke sinjalizuar një pasiguri në rritje rreth inflacionit.
Mesazhi kufizues i Rezervës Federale kontribuoi gjithashtu në ndjesinë e përgjithshme, ndërsa BQE-ja duhet të dorëzohet sot.
Çmimi i gazit u rrit në 74 euro në fillim, pastaj u tërhoq në 68 euro për megavat-orë, një rritje prej 24%.
Nafta gjithashtu u rrit, me naftën bruto ”Brent” që tejkaloi 115 dollarë (+8,19%).
WTI ishte më i moderuar (+0,9%) në 97 dollarë për fuçi.
Ari ra me 5% në 4 700 dollarë, ndërsa argjendi humbi më shumë se 10% në pak mbi 70 dollarë për ons.
Në fillim të ditës, midis tregjeve individuale, Frankfurti humbi 2,2%, Milano 1,6%, Parisi 1,555, Londra 1,68 dhe Madridi 2,3%.
Në frontin e këmbimit, euro është mjaft e qëndrueshme kundrejt dollarit./ a.jor.
