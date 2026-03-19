Nagelsmann: Koha nuk është në favor të tij, por kam respekt për të dhe do ta pres deri në fund
E ardhmja e portierit gjerman Marc-André ter Stegen, i cili iu bashkua Girona në janar në huazim, për të rifituar qëndrueshmërinë dhe për ta shkuar në Kupën e Botës, ka pësuar një pengesë të vështirë. Ai ndodhet prej kohësh jashtë fushe për shkak të një dëmtimi të rëndë.
Portieri gjerman iu nënshtrua një operacioni në tendinin e majtë të Akilit dhe tani përballet me një proces të gjatë rikuperimi, duke i komplikuar ndjeshëm planet e tij. Për 33-vjeçarin, kjo është një goditje e madhe, veçanërisht duke pasur parasysh vitet që kaloi pas Manuel Neuer me ekipin kombëtar.
“Ky është një moment delikat për Ter Stegen”, komentoi trajneri i Gjermanisë, Julian Nagelsmann. Ai shprehet se nuk do t’ia mbyllë derën portierit. “Ka tre aspekte për t’u marrë në konsideratë kur bëhet fjalë për pozicionin e portierit,” shpjegoi Nagelsmann.
“I pari është ky dëmtim tragjik, për të cilin më vjen vërtet keq. Nga respekti që kam, nuk do ta përjashtoj kurrë apriori nga ideja për ta patur në Botëror, sepse duhet të jetë koha e tij. Por, vendimi duhet të jetë i drejtë për të dhe për ne. Tani për tani, situata nuk është e favorshme për të“, tha Nagelsmann.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.