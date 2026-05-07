07 May 2026
Hasani takon Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s: Prioritetet e sigurisë dhe përgatitjet për Samitin e Tiranës Gjykata Speciale, OVL e UÇK-së i shkruan ambasadave: Argumentet juridike janë shteruar, vendimi përfundimtar ta forcojë besimin në drejtësinë ndërkombëtare Interpelanca në Kuvend për bankën 100% dixhitale, opozita shqetësime për licencimin. Ministrja Ismaili: Licencimi, jo kompetencë e qeverisë, por e Bankës së Shqipërisë Ministri Hoxha takim me Rutte: NATO sot më e rëndësishme se kurrë, Shqipëria një aleate e besueshme dhe aktive SPAK dërgon në gjykim ish-oficerin e policisë gjyqësore për akuzat lidhur me trafik ndërkombëtar droge
Sporti

Natë tensioni në Paris, 127 të arrestuar dhe njëmbëdhjetë të plagosur, njëri në rrezik për jetën

Gjysmëfinalja e Ligës së Kampionëve midis PSG-së dhe Bayern-it të Mynihut ka shkaktuar trazira në Paris. Mediet franceze kanë raportuar se janë kryer 127 arrestime ndërsa të plagosur janë njëmbëdhjetë.

Nga të dhënat e Ministrisë së Brendshme franceze mësohet se njëri prej të plagosurve është në rrezik për jetën pasi ka marrë plagë të rënda prej djegjeve të shkaktuara nga një fishekzjarr.

Ministri i Brendshëm Laurent Nuñez tha të enjten se 127 persona ishin arrestuar, 107 prej tyre në Paris. Njëmbëdhjetë persona u plagosën gjatë incidenteve, njëri prej të cilëve u plagos rëndë nga një fishekzjarr. Njëzet e tre oficerë policie pësuan gjithashtu dëmtime të lehta, shtoi ministri në kanalin e lajmeve CNeës dhe në stacionin radiofonik Europe 1.

