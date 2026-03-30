NATO shkatërroi raketën iraniane drejt Turqisë, zëdhënësja: Gjithmonë të përgatitur
Në një postim në rrjetet sociale, zëdhënësja e NATO-s Allison Hart konfirmoi se sistemi i mbrojtjes së aleancës ka kapur sërish një raketë balistike iraniane që po shkonte drejt Turqisë. Lajmi u bë publik më 30 mars ndërsa ajo thekson se NATO është gjithmonë e përgatitur për kërcënime të tilla dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët e saj.
“Të hënën, më 30 mars, NATO përsëri kapi me sukses një raketë balistike iraniane që shkonte drejt Turqisë. NATO është e përgatitur për kërcënime të tilla dhe gjithmonë do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët”, shkruan ajo.
