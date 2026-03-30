☁️
Tiranë 8°C · Vranët 30 March 2026
S&P 500 6,344 ▼0.39%
DOW 45,216 ▲0.11%
NASDAQ 20,795 ▼0.73%
NAFTA 105.01 ▲5.39%
ARI 4,540 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $66,967 ▲ +0.58% ETH $2,047 ▲ +2.2% XRP $1.3330 ▲ +0.51% SOL $83.5000 ▲ +1.9%
30 Mar 2026
Breaking
Deformoi të dhënat për krimet serbe në Kosovë, Prokuroria speciale bastis shtëpinë e Shkëlzen Gashit Zgjedhje nën tension/ Vuçiç shpall fitoren pas krizës Ministri Salla në Kavajë: Shqipëria nis eksportin e vezëve “Kategoria A”, pas dakordësimit me BE NATO shkatërroi raketën iraniane drejt Turqisë, zëdhënësja: Gjithmonë të përgatitur Euro U-19/ Kombëtarja, gati për sfidën vendimtare ndaj Norvegjisë
Menu
Europa

NATO shkatërroi raketën iraniane drejt Turqisë, zëdhënësja: Gjithmonë të përgatitur

· 1 min lexim

Në një postim në rrjetet sociale, zëdhënësja e NATO-s Allison Hart konfirmoi se sistemi i mbrojtjes së aleancës ka kapur sërish një raketë balistike iraniane që po shkonte drejt Turqisë. Lajmi u bë publik më 30 mars ndërsa ajo thekson se NATO është gjithmonë e përgatitur për kërcënime të tilla dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët e saj.

“Të hënën, më 30 mars, NATO përsëri kapi me sukses një raketë balistike iraniane që shkonte drejt Turqisë. NATO është e përgatitur për kërcënime të tilla dhe gjithmonë do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët”, shkruan ajo.

The post NATO shkatërroi raketën iraniane drejt Turqisë, zëdhënësja: Gjithmonë të përgatitur appeared first on Euronews Albania.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu