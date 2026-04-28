Tiranë 24°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 99.64 ▲3.39%
ARI 4,603 ▼1.93%
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
28 Apr 2026
Sali: RMV punon në 10 pika kritike nga agjenda reformuese e BE-së, aspekti financiar është motiv shtesë Haxhiu kritikon mungesën e opozitës: Të ndalen presionet ndaj kandidateve për presidente Seanca për Presidentin shtyhet sërish, rifillon në ora 19:00 Marrëveshja për gazin, ambasadorja amerikane në Greqi, Guilfoyle: Shqipëria partner i palëkundur i SHBA-së, aktor kyç në rajon Marrëveshje me SHBA dhe Greqinë për gazin, Rama: Shqipëria, qendër energjetike e rajonit. Brenda këtij mandati, eksportues neto të energjisë
Sporti

NBA/ Ekipi i parë i kualifikuar, Oklahoma mund 4-0 Phoenix, Denver ngushton diferencat

· 2 min lexim

Spektakël dhe emocione në play-off-et e NBA-së, ku Oklahoma City Thunder konfirmojnë forcën e tyre duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinalet e Konferencës së Perëndimit. Kampionët në fuqi mbyllin serinë me një dominim të pastër ndaj Phoenix Suns, duke regjistruar fitoren e katërt radhazi.

Suksesi vendimtar vjen në Phoenix me rezultatin 131-122, në një sfidë ku spikat sërish lideri i skuadrës, Shai Gilgeous-Alexander. Me 31 pikë të realizuara, ai udhëheq ekipin drejt një tjetër hapi të rëndësishëm, duke konfirmuar edhe statusin si një nga pretendentët kryesorë për çmimin MVP. Thunder tashmë presin kundërshtarin e radhës, që do të dalë nga përballja mes Los Angeles Lakers dhe Houston Rockets, me këta të fundit aktualisht në avantazh në seri.

Në një tjetër duel të fortë, Denver Nuggets refuzojnë eliminimin dhe mbajnë gjallë shpresat për kualifikim. Skuadra nga Denver triumfon 125-113 ndaj Minnesota Timberwolves, duke ngushtuar diferencën në seri.

Në qendër të suksesit është Nikola Jokic, i cili udhëheq ekipin me autoritet në një ndeshje vendimtare. Tashmë seria zhvendoset në Minneapolis për sfidën e radhës, ku gjithçka mbetet e hapur.

Ndërkohë, vëmendja shkon edhe te talentet e rinj: Cooper Flagg i Dallas Mavericks shpallet “Rookie i Vitit”, duke kurorëzuar një sezon mbresëlënës dhe duke konfirmuar pritshmëritë e larta për të ardhmen.

