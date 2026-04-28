NBA/ Ekipi i parë i kualifikuar, Oklahoma mund 4-0 Phoenix, Denver ngushton diferencat
Spektakël dhe emocione në play-off-et e NBA-së, ku Oklahoma City Thunder konfirmojnë forcën e tyre duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinalet e Konferencës së Perëndimit. Kampionët në fuqi mbyllin serinë me një dominim të pastër ndaj Phoenix Suns, duke regjistruar fitoren e katërt radhazi. Suksesi vendimtar vjen në Phoenix me rezultatin 131-122, në një sfidë ku […]
Suksesi vendimtar vjen në Phoenix me rezultatin 131-122, në një sfidë ku spikat sërish lideri i skuadrës, Shai Gilgeous-Alexander. Me 31 pikë të realizuara, ai udhëheq ekipin drejt një tjetër hapi të rëndësishëm, duke konfirmuar edhe statusin si një nga pretendentët kryesorë për çmimin MVP. Thunder tashmë presin kundërshtarin e radhës, që do të dalë nga përballja mes Los Angeles Lakers dhe Houston Rockets, me këta të fundit aktualisht në avantazh në seri.
Në një tjetër duel të fortë, Denver Nuggets refuzojnë eliminimin dhe mbajnë gjallë shpresat për kualifikim. Skuadra nga Denver triumfon 125-113 ndaj Minnesota Timberwolves, duke ngushtuar diferencën në seri.
Në qendër të suksesit është Nikola Jokic, i cili udhëheq ekipin me autoritet në një ndeshje vendimtare. Tashmë seria zhvendoset në Minneapolis për sfidën e radhës, ku gjithçka mbetet e hapur.
Ndërkohë, vëmendja shkon edhe te talentet e rinj: Cooper Flagg i Dallas Mavericks shpallet “Rookie i Vitit”, duke kurorëzuar një sezon mbresëlënës dhe duke konfirmuar pritshmëritë e larta për të ardhmen.
