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Maqedonia

Ndalohet 51-vjeçarja nga Shkupi, dyshohet për zjarrvënie

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MPB Maqedoni njofton se dje (06.09.2026) në orën 13:05 në Shkup, në zonën Qendër, oficerët e policisë nga SPB Shkup e privuan nga liria Sh.I. (51) nga Shkupi.

Ajo dzshohet se ka shkaktuar zjarr me substancë të ndezshme, e cila ka vënë flakën në një sipërfaqe të madhe me bar me pemë, si dhe janë prekur dy shtylla.

“Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë raport përkatës”, thonë nga MPB.

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