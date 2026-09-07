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Politika

Zjarret në Ungrej, Nufi: Rreziku për banesat është shmangur, vijon operacioni i Forcave të Armatosura

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Rreziku për banesat është shmangur,

Ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ishte mbrëmjen e sotme në njësinë administrative Ungrej në Lezhë, ku ndoqi nga afër situatën dhe operacionin për shuarjen e zjarreve.

Nufi, së bashku me prefektin e qarkut Taulant Malshi, kryetarin e Bashkisë Lezhë Pjerin Ndreu dhe deputetin Admir Kadeli, u takua me forcat e angazhuara në terren dhe u njoh me ecurinë e operacionit.

Sipas ministrit, në përpjekjet për shuarjen e flakëve, përveç forcave bashkiake, vullnetare dhe të shërbimit pyjor, janë angazhuar edhe Forcat e Armatosura.

Në terren ndodhen një helikopter i Forcës Ajrore, 132 efektivë ushtarakë me 7 mjete, si dhe 3 automjete zjarrfikëse dhe 2 autoambulanca.

“Deri tani rreziku për banesat është shmangur, ndërsa Forcat e Armatosura vijojnë angazhimin e pandërprerë në operacionin e shuarjes së zjarrit në Ungrej”, deklaroi Nufi.

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