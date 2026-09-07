☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,187 ▼ -0.87% ETH $2,492 ▼ -0.58% XRP $1.3969 ▼ -1.9% SOL $103.8400 ▼ -2.1%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Sezona NFL 2026: Parashikimet për kryesuesit e statistikave në 11 kategori kryesore Hoti e propozon për kryeministre, Bajrami thotë se synon postin e kryetares së LDK-së Caitlin Clark shënon vetëm një pikë në fitoren 55-52 të SHBA ndaj Italisë Padres të San Diego vs. Nationals të Washington, 7 shtator 2026 — përballje në Petco Park Zjarret në Ungrej, Nufi: Rreziku për banesat është shmangur, vijon operacioni i Forcave të Armatosura
Menu
WNBA

Caitlin Clark shënon vetëm një pikë në fitoren 55-52 të SHBA ndaj Italisë

· 2 min lexim

SHBA fitoi me vështirësi ndaj Italisë 55-52, ndërsa Caitlin Clark pati një ndeshje të dobët, duke shënuar vetëm një pikë. Ajo përfundoi ndeshjen 0 nga 6 në gjuajtje, me 1 pikë, 4 kërcime, 1 asist dhe 1 vjedhje, pas një paraqitjeje rekord në ndeshjen hapëse të turneut.

Sipas Bleacher Report, skuadra e SHBA-së doli shumë poshtë pritshmërive kolektive: ekipi regjistroi përqindjen më të ulët të gjuajtjes në Kupën e Botës që nga viti 1971, me 28.6% nga loja, dhe pati më shumë topa të humbur (14) sesa asistime (11). Mungesa e A’ja Wilson — katër herë MVP e WNBA-së — u vu re në prezencën e skuadrës në zone dhe në aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës.

Amerikanet do të mbyllin fazën e grupeve të hënën ndaj Republikës Çeke. Me kualifikimin për në çerekfinale pas fitimit të Grupit D, trajnerja Kara Lawson mund të zgjedhë të kursejë titullarët për fazën e eliminimit direkt, çka do t’i ofrojë më shumë kohë lojë atyre me pak eksperiencë ndërkombëtare, përfshirë Clark.

Siç raporton Bleacher Report, pas dy ndeshjeve statistikat e përditësuara të Clark pasqyrojnë ndeshjen e dytë ku ajo regjistroi 1 pikë, 4 kërcime, 1 asist dhe 1 vjedhje, ndërsa pritet që dhe ajo dhe skuadra të kërkojnë përmirësime para fazave të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu