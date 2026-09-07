Caitlin Clark shënon vetëm një pikë në fitoren 55-52 të SHBA ndaj Italisë
SHBA fitoi me vështirësi ndaj Italisë 55-52, ndërsa Caitlin Clark pati një ndeshje të dobët, duke shënuar vetëm një pikë. Ajo përfundoi ndeshjen 0 nga 6 në gjuajtje, me 1 pikë, 4 kërcime, 1 asist dhe 1 vjedhje, pas një paraqitjeje rekord në ndeshjen hapëse të turneut.
Sipas Bleacher Report, skuadra e SHBA-së doli shumë poshtë pritshmërive kolektive: ekipi regjistroi përqindjen më të ulët të gjuajtjes në Kupën e Botës që nga viti 1971, me 28.6% nga loja, dhe pati më shumë topa të humbur (14) sesa asistime (11). Mungesa e A’ja Wilson — katër herë MVP e WNBA-së — u vu re në prezencën e skuadrës në zone dhe në aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës.
Amerikanet do të mbyllin fazën e grupeve të hënën ndaj Republikës Çeke. Me kualifikimin për në çerekfinale pas fitimit të Grupit D, trajnerja Kara Lawson mund të zgjedhë të kursejë titullarët për fazën e eliminimit direkt, çka do t’i ofrojë më shumë kohë lojë atyre me pak eksperiencë ndërkombëtare, përfshirë Clark.
Siç raporton Bleacher Report, pas dy ndeshjeve statistikat e përditësuara të Clark pasqyrojnë ndeshjen e dytë ku ajo regjistroi 1 pikë, 4 kërcime, 1 asist dhe 1 vjedhje, ndërsa pritet që dhe ajo dhe skuadra të kërkojnë përmirësime para fazave të mëtejshme.
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