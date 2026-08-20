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Teknologji

“Ndaloni ChatGPT”, postimi i 2012 habit rrjetin – sikur dikush ‘parashikoi’ të ardhmen

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Një postim i rastësishëm nga viti 2012 po bëhet viral sepse thotë fjalë për fjalë: Ndaloni ChatGPT.

Llogaria ishte Marieanne, x/Meytrullers17, dhe njerëzit po habiten nga postimi i saj sepse ChatGPT nuk u lansua deri në vitin 2022.

Pra, në fillim, duket sikur ajo e parashikoi të ardhmen 10 vjet më parë.

Pjesa më qesharake është se askush nuk e di se çfarë donte të thoshte në të vërtetë.

Disa njerëz që iu përgjigjën postimit spekuluan se ishte e mundur që mesazhi “Ndalo Chat GPT” i referohej termit indonezian “ga penting”, që do të thotë “jo i rëndësishëm”, i cili ata pretenduan se shpesh shkurtohet si “gpt”.

Kultura indoneziane është e njohur për përdorimin e gjerë të shkurtesave.

Ndryshe, llogaria kryesisht postonte në indonezisht, ndaloi së postuari në vitin 2013 dhe nuk u zbulua më kurrë asgjë.

Ndoshta ishte thjesht një rastësi.

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