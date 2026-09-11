Ndryshime në qeverinë “Rama”, jep dorëheqjen ministri i Brendshëm Lamallari, në vend të tij Ervin Demo! Pritet dhe emr
Besfort Lamallari është larguar nga detyra e ministrit të Brendshëm, ndërsa në vend të tij pritet të emërohet Ervin Demo.
Ndryshimi në drejtimin e Ministrisë së Brendshme sjell Demon në krye të një prej dikastereve kryesore të qeverisë, ndërsa Lamallari largohet nga posti që mbante deri më tani.
Emërimi pritet të zyrtarizohet sipas procedurave përkatëse institucionale. Zyrtarisht nuk ka konfirmim për procedurën nëse ka qenë dorëheqje apo shkarkim.
Lamallari mori detyrën e ministrit të Brendshëm në muajin Mars të këtij viti pas ndryshimeve që Rama bëri, teksa më herët mbajti postin e Ministrit të Drejtësisë për më shumë se 6 muaj.
Aktualisht pritet të mësohet edhe emri i ministrit për Pushtetin Lokal, që do të zëvendësojë Ervin Demon. Demo më parë ka qenë ish-kryetar i Bashkisë Berat.
karriera e Besfort LKamallarit, nga Drejtësia te e Brendshmja
Lamallari kishte marrë më herët drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë në shtator të vitit 2025, ndërsa në karrierën e tij në administratën publike ka mbajtur edhe postin e zëvendësministrit të Brendshëm, që prej tetorit të vitit 2017.
Ai ka një eksperiencë të gjatë në fushën e sigurisë, drejtësisë dhe luftës kundër krimit të organizuar. Që prej vitit 2020, Lamallari ka përfaqësuar Shqipërinë si negociator përgjegjës për Kapitullin 24, “Drejtësia, Liria dhe Siguria”, në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian.
Gjatë karrierës së tij në administratë, ai është angazhuar edhe në menaxhimin e situatave të emergjencave. Në nëntor 2019 shërbeu si delegat i qeverisë dhe i Komitetit Ndërministror për Emergjencat Civile për menaxhimin e ekipeve të kërkim-shpëtimit pas tërmetit shkatërrues në Durrës. Në prill 2020 u angazhua gjithashtu në menaxhimin e situatës së krijuar nga epidemia e COVID-19 në rajonin e Shkodrës.
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