Protesta në Patos-Marinzë, banorët kërkojnë zbatimin e kontratave nga “Bankers” dhe paralajmërojnë bllokimin e tokave
Banorët e zonës së Patos-Marinzës po vijojnë qëndresën përmes disa protestave radhazi, duke këmbëngulur në zbatimin e kontratave të qirasë së tokës nga kompania “Bankers” deri në vitin 2029.
Sipas banorëve, marrëveshjet ekzistuese parashikojnë një pagesë prej 4 milionë lekësh në vit për një dynym tokë, por ata pretendojnë se kompania nuk po i përmbush detyrimet e saj ligjore.
Protestuesit kërkojnë që pagesat e qirasë të vijojnë rregullisht sipas kontratës aktuale. Përveç zbatimit të marrëveshjes deri në vitin 2029, konflikt përbën edhe vlera e qirasë pas këtij viti:
Kërkesa e banorëve është rritja e pagesës në 6 milionë lekë për dynym pas vitit 2029.
Sakaq, banorët shprehen se kompania ka propozuar uljen e qirasë në 2 milionë lekë për dynym.
Përplasja mes palëve është përshkallëzuar mbrëmjen e kaluar, ku rreth 20 banorë u ngujuan brenda zyrave të kompanisë “Bankers” dhe qëndruan aty deri në orën 04:00 të mëngjesit. Ata u larguan nga ambientet e zyrave vetëm pasi iu komunikua se do të zhvillohen bisedime për adresimin e kërkesave të tyre.
Megjithatë, protestuesit deklarojnë se nuk do të tërhiqen. Ata kanë paralajmëruar se, nëse nuk marrin pagesën e qirasë sipas kontratës, duke nisur nga nesër do të bllokojnë hyrjen e punonjësve të kompanisë në tokat që i kanë dhënë me qira.
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