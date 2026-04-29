☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 101.48 ▲1.55%
ARI 4,586 ▼0.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $77,049 ▲ +0.17% ETH $2,323 ▲ +1.54% XRP $1.3916 ▼ -0.12% SOL $84.7000 ▲ +0.77%
29 Apr 2026
Breaking
Taylor Swift rrëfen frymëzimin pas këngës Elizabeth Taylor Ndryshimet ligjore për shfuqizimin e qeverisë teknike sot në seancë plenare Pas humbjes në Hungari, Orban ofron dorëheqje edhe nga kreu i partisë Raporti: Si mafia shqiptare po barazohet me Ndrangheta-n Ish-drejtori i FBI-së përballet me akuza të reja, çfarë mesazhi kërcënues përmbante postimi i tij për Trump?
Menu
Maqedonia

Ndryshimet ligjore për shfuqizimin e qeverisë teknike sot në seancë plenare

· 2 min lexim

Kuvendi, në seancën e 98-të plenare të sotme, do të fillojë ndryshimet kryesore legjislative që do t'i japin fund epokës së "Qeverisë së Përzhinos". Qëllimi kryesor i projektligjit është të shfuqizojë plotësisht modelin e qeverisë së përkohshme, e cila u krijua si një zgjidhje e përkohshme për të kapërcyer krizën politike në vitin 2015.

Sipas shpjegimit të Zëvendësministrit të Administratës Publike, Laze Jaqimoski, ky model tashmë e ka humbur qëllimin e tij origjinal.

“Ndryshimet e reja planifikojnë të krijojnë kornizë të qëndrueshme ligjore që do të garantojë zgjedhje të ndershme përmes institucioneve të rregullta, duke kursyer kështu financat publike dhe duke forcuar legjitimitetin demokratik të degës ekzekutive”.

“Ky ligj eliminon zgjidhjet e përkohshme të vendosura nga marrëveshjet politike në të kaluarën dhe krijon kushte për forcimin e stabilitetit institucional. Qëllimi është të kemi një qeveri me legjitimitet të plotë që do të zbatojë proceset zgjedhore”, theksoi Jaqimoski.

Njëkohësisht, në rend të ditës janë edhe ndryshimet në Ligjin për Anëtarët e Parlamentit, të cilat përcaktojnë se anëtarët e parlamentit në Parlamentin e Maqedonisë mund të kenë vetëm një shtetësi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu