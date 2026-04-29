Ndryshimet ligjore për shfuqizimin e qeverisë teknike sot në seancë plenare
Kuvendi, në seancën e 98-të plenare të sotme, do të fillojë ndryshimet kryesore legjislative që do t'i japin fund epokës së "Qeverisë së Përzhinos". Qëllimi kryesor i projektligjit është të shfuqizojë plotësisht modelin e qeverisë së përkohshme, e cila u krijua si një zgjidhje e përkohshme për të kapërcyer krizën politike në vitin 2015.
Sipas shpjegimit të Zëvendësministrit të Administratës Publike, Laze Jaqimoski, ky model tashmë e ka humbur qëllimin e tij origjinal.
“Ndryshimet e reja planifikojnë të krijojnë kornizë të qëndrueshme ligjore që do të garantojë zgjedhje të ndershme përmes institucioneve të rregullta, duke kursyer kështu financat publike dhe duke forcuar legjitimitetin demokratik të degës ekzekutive”.
“Ky ligj eliminon zgjidhjet e përkohshme të vendosura nga marrëveshjet politike në të kaluarën dhe krijon kushte për forcimin e stabilitetit institucional. Qëllimi është të kemi një qeveri me legjitimitet të plotë që do të zbatojë proceset zgjedhore”, theksoi Jaqimoski.
Njëkohësisht, në rend të ditës janë edhe ndryshimet në Ligjin për Anëtarët e Parlamentit, të cilat përcaktojnë se anëtarët e parlamentit në Parlamentin e Maqedonisë mund të kenë vetëm një shtetësi.
