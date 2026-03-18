Në Premier League janë “të çmendur” pas Dowman, babai dhe vëllai bëhen agjentë të FIFA-s
Në Premier League, Max Dowman është lojtari i momentit: ai debutoi gushtin e kaluar me Arsenalin në moshën vetëm 15 vjeç, dhe fundjavën e kaluar theu gjithashtu rekordin për golashënuesin më të ri në historinë e ligës angleze, në moshën 16 vjeç e 73 ditë.
Të gjitha klubet e mëdha po e mbajnë nën vëzhgim, megjithëse “topçinjtë” kanë marrë masa paraprake duke nënshkruar me të një kontratë paraprake janarin e kaluar, e cila automatikisht do të shndërrohet në kontratën e tij të parë profesionale kur të mbushë 17 vjeç më 31 dhjetor.
Ndërkohë, babai dhe vëllai i Dowman kanë bërë një hap përpara dhe kanë marrë licenca agjenti nga FIFA.
Siç ndodh shpesh në botën e futbollit, familja synon të menaxhojë karrierën e tij dhe të mos ua lërë komisionet e shumta të negociatave agjentëve. Nëna e Adrien Rabiot, për shembull, dhe Wanda Nara me ish-burrin Mauro Icardi, e bënë këtë. Megjithatë, familja Dowman duket se është më e kualifikuar.
Rob Dowman, përveçse është trajner, është themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë së sigurimeve Pantheon Speciality, ndërsa djali i tij i madh, Ethan, punon si ndërmjetës pasi u diplomua në Universitetin e Nottinghamit me një diplomë në ekonomi. Dowman tashmë ka nënshkruar një kontratë me Adidas.
