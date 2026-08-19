Negociatat SHBA-Iran, Trump: Bisedimet mund të rifillojnë, kemi kontroll të plotë të Ngushticës së Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se negociatat me Iranin për një marrëveshje për të ndaluar armiqësitë mund të rifillojnë “ndoshta në një moment të caktuar”, duke përsëritur gjithashtu pohimin e tij se SHBA-të kanë “kontroll të plotë” të Ngushticës së Hormuzit.
“Tani për tani, mendoj se situata është shumë e mirë”, u tha Trump gazetarëve kur u pyet për luftën në Iran, duke shtuar se bisedimet mund të rifillojnë “ndoshta në një moment të caktuar”.
Duke iu referuar aftësisë së Iranit për të pasur armë bërthamore, ai tha se ata duhet të heqin qafe plotësisht.
“Ata duhet të heqin qafe armët bërthamore. Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore. E dini pse? Sepse ata do ta përdorin atë, dhe ne nuk do t’i lejojmë ta përdorin atë. Pra, Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, dhe ata nuk do ta bëjnë”, tha Trump.
Ai tha se “ne kemi në zotërim, kontroll të plotë të Ngushticës së Hormuzit. Dua të them, përveç vlerës së bezdisshme, dhe ka vlerë bezdisëse kur ata qëllojnë një dron herë pas here”.
Irani dhe SHBA-të nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor që synonte t’i jepte fund luftës dhe të hapte rrugën për një marrëveshje më të gjerë, por marrëveshja më vonë u prish për shkak të akuzave të ndërsjella për shkelje dhe ripërtëritjes së armiqësive.
Përpjekjet diplomatike që atëherë kanë dështuar të sjellin një përparim në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit ose në rifillimin e negociatave drejt një marrëveshjeje më të gjerë.
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