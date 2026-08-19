Vrasja e 20-vjeçarit në Ksamil, qeveria portugeze: Po monitorojmë rastin, nuk kemi ende njoftim zyrtar
Qeveria portugeze ka reaguar zyrtarisht këtë të mërkurë, lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Ksamil, ku një turist 20-vjeçar, Luis Miguel Varela Mendes nga Portugalia, u gjet i vdekur në orët e para të mëngjesit të së martës në Ksamil, pas një konflikti që ka degraduar në përdorimin e thikës nga një 29-vjeçar, Sokrat Vata.
Përmes një deklarate për stacionin radiofonik portugez Renascença, Raquel Trindade, nga zyra e Ministrit të Punëve të Jashtme të Portugalisë, konfirmoi se qeveria portugeze po monitoron rastin e vrasjes, teksa theksoi se nuk ka informacion zyrtar për atë që ka ndodhur dhe as ndonjë hetim të mundshëm të kryer nga autoritetet në Tiranë.
“Ministria e Punëve të Jashtme po ndjek rastin e këtij shtetasi portugez që vdiq në Shqipëri dhe, nëpërmjet ambasadës së saj në Romë dhe gjithashtu konsullatës së nderit në Tiranë, po bashkëpunojmë me autoritetet lokale”, komentoi ajo, e cila konfirmoi se, “për momentin”, ende nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur.
“Ne e dimë nga shtypi lokal se ka pasur arrestime, por për momentin nuk kemi ende informacion përmes rrjetit tonë”, shtoi Raquel Trindade, e cila siguron se Ministria e Punëve të Jashtme “do të vazhdojë të monitorojë atë që është e nevojshme, si me autoritetet lokale ashtu edhe me familjet”.
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