Raporti: Irani ka ekzekutuar 900 persona që nga protestat e janarit
Irani ka ekzekutuar të paktën 900 persona që nga fillimi i vitit 2026, përfshirë 28 ekzekutime të kryera vetëm në gusht, sipas një raporti të publikuar nga Qendra Abdorrahman Boroumand për të Drejtat e Njeriut në Iran me seli në Uashington.
Grupi i të drejtave të njeriut dokumentoi 901 ekzekutime midis janarit dhe korrikut, duke theksuar atë që e përshkroi si një rritje të ndjeshme të përdorimit të dënimit me vdekje në rastet që përfshijnë sigurinë kombëtare, veprat penale të lidhura me drogën dhe anëtarët e pakicave etnike.
Të paktën 56 persona u ekzekutuan gjatë periudhës shtatëmujore për akuza politike ose të sigurisë kombëtare, përfshirë 29 persona të lidhur me protesta publike, 13 të akuzuar për spiunazh dhe 14 të dënuar për akuza të tjera që lidhen me sigurinë. Veprat penale të lidhura me drogën përbënin të paktën 268 ekzekutime
Shifrat tregojnë gjithashtu një ndikim disproporcional mbi pakicat etnike dhe grupet e tjera të cenueshme.
Midis janarit dhe korrikut, të paktën 98 anëtarë të pakicave etnike u ekzekutuan, përfshirë 40 balukë, 29 kurdë, 21 afganë, gjashtë arabë, një turk dhe një turkman.
Raporti dokumentoi gjithashtu ekzekutimet e 16 grave dhe dy personave që ishin nën moshën 18 vjeç në kohën e kryerjes së veprave të tyre të dyshuara penale. Pesë ekzekutime u kryen publikisht.
Ekzekutimet u përqendruan në disa provinca, me Razavi Khorasanin që regjistroi numrin më të lartë me 95, të ndjekur nga Isfahani me 71 dhe Alborzi me 57.
Irani ekzekutoi të paktën 1,639 persona në vitin 2025, një rritje prej 68% krahasuar me një vit më parë, thonë OJQ-të
Shifrat e fundit shtojnë shqetësimin ndërkombëtar në rritje lidhur me shkallën e ekzekutimeve në Iran.
Në një raport drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres tha se të paktën 975 persona thuhet se u ekzekutuan në Iran në vitin 2024, një rritje prej 17% nga viti i kaluar dhe shifra më e lartë vjetore e regjistruar që nga viti 2015.
Raporti dokumentoi gjithashtu një rritje të mëtejshme të ndjeshme në gjysmën e parë të vitit 2025, me të paktën 612 ekzekutime të regjistruara midis janarit dhe qershorit, ose 119% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2024.
OKB-ja ka ngritur vazhdimisht shqetësime në lidhje me përdorimin e dënimit me vdekje në Iran, veçanërisht në rastet që përfshijnë vepra penale të lidhura me drogën, akuza për sigurinë kombëtare dhe pakica etnike, si dhe mbi garancitë për gjykim të drejtë dhe përdorimin e rrëfimeve të njollosura me tortura.
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