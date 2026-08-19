Dinamo ka nevojë për “lojtarin e 12-të”, transport falas për tifozët
Dinamo kërkon mbështetjen e tifozëve në prag të sfidës kundër Pafos, që do të luhet nesër në orën 21:00 në “Elbasan Arena”.
Klubi kryeqytetas njofton se do të vendosë në dispozicion transport falas për të gjithë tifozët që dëshirojnë të jenë pranë skuadrës në ndeshjen ndaj Pafos
Nisja do të bëhet te stadiumi “Selman Stërmasi” në orën 18:00.
“Të gjithë së bashku drejt stadiumit! Dinamo ka nevojë për ju”, shkruhet në njoftimin e klubit.
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