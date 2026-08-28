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Bota

NEPAL – 2 381 të zhdukur, përfshirë 644 të huaj, pas përmbytjeve katastrofike

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2 381

KATMANDU, 28 gusht /ATSH-ANSA/ – Të paktën 2 381 persona rezultojnë ende të zhdukur, pas përmbytjeve shkatërruese që goditi distriktin Rasuwa, njoftoi sot policia nepaleze.
“Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë”, tha një zëdhënës i policisë.

“Deri tani janë shpëtuar 1 545 persona, 644 në Rasuwa, 898 në Nuwakot dhe tre në Dhading. Midis të zhdukurve janë 644 shtetas të huaj”, shtoi ai.

Grupi më i madh janë indianët, me 178 persona ende të pagjetur, të ndjekur nga 65 shtetas amerikanë, 53 ukrainas, 51 malajzianë, 35 australianë, 33 britanikë dhe 25 kanadezë. Ndërkohë, numri i viktimave ka arritur në 475./

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