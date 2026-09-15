Nëse po e heq grimin kështu, lëkura jote mund të paguajë çmimin
Heqja e grimit nuk do të thotë ta fërkosh fytyrën derisa të mos mbetet asgjë. Përkundrazi, sa më shumë ta sforcosh lëkurën, aq më shumë mund ta irritosh. Dermatologët shpjegojnë mënyrën më të mirë për të hequr çdo gjurmë grimi, pa dëmtuar lëkurën gjatë procesit.
Pse duhet ta heqësh grimin çdo mbrëmje?
Fjetja me grim mund të lërë në lëkurë papastërti, yndyrë dhe ndotës që favorizojnë bllokimin e poreve, irritimin dhe shfaqjen e akneve. Me kalimin e kohës, kjo mund të përshpejtojë edhe shenjat e plakjes së lëkurës, si rrudhat, humbja e elasticitetit dhe poret më të dukshme.
Pra, edhe nëse je e lodhur, heqja e grimit para gjumit nuk është një hap që ia vlen ta anashkalosh.
Pastrimi në dy hapa është mënyra më efektive
Sipas dermatologëve, heqja e grimit duhet të bëhet në dy faza. Fillimisht përdor një pastrues me bazë vaji ose ujë micelar për të shpërbërë grimin, kremin mbrojtës dhe yndyrën e tepërt. Më pas përdor një pastrues të butë me bazë uji për të larguar djersën, papastërtitë dhe mbetjet që kanë mbetur në lëkurë.
Kjo metodë është më efektive sesa të përpiqesh të heqësh gjithçka me një produkt të vetëm dhe, mbi të gjitha, të ndihmon të shmangësh fërkimin e tepërt.
Si ta heqësh grimin, hap pas hapi
1. Laji duart fillimisht.
Para se të prekësh fytyrën, pastroji mirë duart. Kjo ndihmon të mos transferosh papastërti dhe baktere në lëkurë.
2. Fillo me vaj pastrues ose ujë micelar.
Këto produkte ndihmojnë në shpërbërjen e grimit dhe kremit mbrojtës pa pasur nevojë të fërkosh fort. Pecetat për heqjen e grimit mund të jenë praktike në raste të veçanta, por nuk janë zgjidhja më e mirë për pastrimin e plotë të fytyrës.
3. Mos e fërko lëkurën.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme rreth syve, ku lëkura është më e hollë dhe më e ndjeshme. Përdor duart ose një copë shumë të butë dhe ushtro vetëm presion të lehtë. Fërkimi më i fortë nuk e bën pastrimin më efektiv, por mund të shkaktojë skuqje dhe irritim.
4. Pastroje fytyrën për herë të dytë.
Pas heqjes së grimit, përdor një pastrues të butë me bazë uji, në formë xheli, shkume ose lëngu. Qëllimi është të largohen djersa, papastërtitë dhe mbetjet pa e zhveshur lëkurën nga lagështia e saj natyrale. Përbërës si acidi hialuronik dhe ceramidet mund të ndihmojnë që lëkura të ndihet e butë dhe e hidratuar.
5. Thaje dhe hidratoje.
Shpëlaje fytyrën me ujë të vakët dhe thaje duke e prekur lehtë me një peshqir të pastër, jo duke e fërkuar. Më pas vendos një krem hidratues për të rikthyer lagështinë.
Nëse ke lëkurë të ndjeshme
Në këtë rast, më pak është më shumë. Zgjidh produkte pa aromë dhe me formulë të butë, shmang produktet që e thajnë lëkurën dhe mos përdor materiale që kërkojnë fërkim të fortë.
Një copë e butë mund të jetë më e përshtatshme sesa fërkimi i vazhdueshëm me gishta. Dhe sidomos pas një pastrimi të plotë, hidratimi është i rëndësishëm për të mbështetur barrierën mbrojtëse të lëkurës.
Po grimi i syve që nuk del?
Sidomos me maskarën rezistente ndaj ujit, sekreti është durimi, jo forca. Vendos një pastrues me bazë vaji mbi zonën e syve dhe lëre për pak çaste që të shpërbëjë produktin. Më pas fshije butësisht.
Mos u përpiq të heqësh me gishta copat e forta të maskarës. Për një pastrim më të saktë mund të përdorësh një shkopth pambuku, veçanërisht përgjatë vijës së qerpikëve, ku mund të grumbullohen mbetje të maskarës dhe lapsit të syve.
Nëse përdor maskarë rezistente ndaj ujit, lëre pastruesin të veprojë për pak kohë dhe më pas kalo një pambuk të sheshtë ngadalë në drejtimin e rritjes së qerpikëve. Kjo ndihmon të shmangësh këputjen ose rënien e tyre.
Gabimet që duhet të shmangësh
Mos harro vijën e flokëve dhe nofullën.
Grimi shpesh mbetet në këto zona dhe mund të kontribuojë në bllokimin e poreve dhe shfaqjen e puçrrave.
Mos përdor pambuk të rrumbullakët me volum.
Ai mund të lërë fibra në lëkurë ose te qerpikët. Pambuku i rrumbullakët dhe i sheshtë është zgjedhje më e mirë.
Mos u nxito.
Lëre produktin pastrues të bëjë punën e vet në vend që të përpiqesh ta heqësh grimin me forcë.
Mos u mbështet vetëm te pecetat.
Pecetat mund të jenë të dobishme kur nuk ke mundësi tjetër, por nuk janë gjithmonë të mjaftueshme për të hequr plotësisht grimin, kremin mbrojtës dhe mbetjet e tjera nga lëkura.
Dhe mbi të gjitha, mos e fërko fytyrën.
Larja agresive mund të shkaktojë skuqje, tharje dhe irritim dhe, në vend që ta pastrojë lëkurën, mund të dëmtojë barrierën e saj mbrojtëse.
-
Si ta kuptosh që ke dëmtuar barrierën e lëkurës dhe çfarë të bësh
11 Shtator, 13:30
-
-
-
Nëse vëreni këto 5 shenja, me shumë gjasa po pini mjaftueshëm ujë
4 Shtator, 13:15
-
-
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.