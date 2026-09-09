Jeni sëmurë? Ky është i vetmi lëng që mjekët rekomandojnë të pini më shumë
Kur jeni të shtrirë në shtrat me temperaturë, hundët që rrjedhin apo stomakun e trazuar, ndoshta gjëja e fundit që mendoni është se çfarë duhet të pini. Megjithatë, hidratimi luan një rol të rëndësishëm kur trupi po përpiqet të luftojë një infeksion dhe, sipas mjekëve, nuk ka nevojë të kërkoni ndonjë pije “magjike”.
Dy specialistë të pyetur për këtë çështje bien dakord për të njëjtën përgjigje: uji është zgjedhja më e mirë kur jeni sëmurë. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për një ftohje, grip, alergji apo infeksion tjetër, trupi mund të humbasë më shumë lëngje, veçanërisht në rast temperature, djersitjeje, të vjellash apo diarreje. Kjo e bën hidratimin edhe më të rëndësishëm.
Pse uji është kaq i rëndësishëm kur jeni sëmurë?
Sipas mjekes Mariam Zakhary, dehidratimi mund të ndikojë negativisht në rikuperim. Kur trupi nuk merr mjaftueshëm lëngje, mukusi mund të trashet dhe qarkullimi i gjakut të pengohet, duke e bërë më të vështirë transportimin e oksigjenit, elektroliteve dhe qelizave imunitare aty ku nevojiten.
Edhe mjeku Matthew Heller thekson se nevoja për ujë mund të rritet gjatë një sëmundjeje, sidomos kur organizmi humbet lëngje përmes djersitjes, të vjellave ose diarresë.
Ndihmon sistemin imunitar
Hidratimi nuk lidhet vetëm me parandalimin e etjes. Sipas mjekëve, uji mbështet funksionimin normal të organizmit ndërsa sistemi imunitar është duke luftuar infeksionin.
Studime të cituara nga ekspertët sugjerojnë se dehidratimi mund të rrisë nivelet e kortizolit, i cili mund të ndikojë në funksionimin e sistemit imunitar. Po ashtu, kufizimi i marrjes së ujit është lidhur me ndryshime në mikrobiotën e zorrëve dhe me ulje të numrit të disa qelizave imunitare.
Ndihmon në rregullimin e temperaturës
Kur keni temperaturë, trupi humbet më shumë lëngje dhe uji ndihmon në zëvendësimin e tyre. Hidratimi gjithashtu mbështet qarkullimin limfatik, i cili është i rëndësishëm për transportin e qelizave imunitare.
Uji ndihmon gjithashtu veshkat të eliminojnë mbetjet dhe nënproduktet inflamatore nga organizmi, ndërsa hidratimi i mjaftueshëm mund të ndihmojë në ruajtjen e funksionimit normal të trupit gjatë sëmundjes.
Mund të parandalojë edhe simptoma të tjera
Kur jeni të sëmurë, nuk keni nevojë të përballeni edhe me pasojat e dehidratimit. Marrja e mjaftueshme e ujit ndihmon në mbajtjen e zorrës së trashë të hidratuar dhe mund të ndihmojë në parandalimin e kapsllëkut.
Sipas mjekëve, hidratimi ndihmon gjithashtu në mbajtjen e muskujve të hidratuar, duke ulur rrezikun e ngërçeve, si dhe mbështet funksionimin normal të veshkave.
Edhe humori mund të përfitojë
Një gotë ujë mund t’ju ndihmojë të ndiheni më mirë edhe në aspektin mendor. Edhe dehidratimi i lehtë mund të ndikojë në përqendrimin, vigjilencën, kujtesën afatshkurtër dhe humorin.
Prandaj, kur jeni të sëmurë, mbajtja e një shisheje ose gote me ujë pranë vetes mund të jetë një nga gjërat më të thjeshta që mund të bëni për t’i dhënë trupit mbështetjen që i nevojitet.
Po nëse uji nuk ju shijon kur jeni sëmurë?
Nëse keni dhimbje fyti, mund t’i shtoni ujit pak limon dhe mjaltë për ta bërë më të lehtë konsumimin. Në rast të përzierash, disa feta kastraveci ose pak xhenxhefil mund ta bëjnë ujin më të tolerueshëm.
Nëse keni ftohje, disa njerëz mund ta preferojnë ujin e vakët, ndërsa kur kanë probleme me stomakun, uji i freskët mund të jetë më i lehtë për t’u pirë. Në çdo rast, këshilla praktike është të pini gllënjka të vogla dhe të shpeshta, në vend që të konsumoni një sasi të madhe menjëherë, sidomos nëse fyti ose stomaku është i ndjeshëm.
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